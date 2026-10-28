Sánchez habla con el Rey para trasladarle los primeros datos sobre el accidente ferroviario

(I-D) El presidente del Gobierno Pedro Sánchez; el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este miércoles con el Rey Felipe VI para trasladarle los primeros datos disponibles sobre el accidente de ferrocarril ocurrido esta misma mañana en la provincia de Toledo.

Fuentes de Moncloa han confirmado la conversación entre Sánchez y Felipe VI sobre el "grave" siniestro que ha provocado al menos 30 fallecidos y decenas de heridos según los primeros datos oficiales.

El jefe del Ejecutivo publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que desde primera hora de la mañana estaba en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page y trasladaba su apoyo a las víctimas.

De su lado, el Rey trasladó su "pésame, apoyo y cariño" en un momento "tan duro y difícil", según indicó en declaraciones a los medios este mismo miércoles desde Bétera (Valencia), donde se encontraba para asistir a un ejercicio militar en la Base Jaime I.

Según ha explicado él mismo, tuvo conocimiento allí del accidente, que se produjo a primera hora de la mañana y dijo en ese momento que ya había hablado con García-Page y estaba pendiente de retornar para seguir la emergencia y conocer más detalles de lo ocurrido.

"Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", señaló el jefe de Estado.