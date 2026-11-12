Sánchez hará campaña en Pamplona, Albacete, Barcelona y cerrará en Madrid con el lema 'Vota con fuerza'

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a celebrar mítines de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre en La Rioja, Pamplona, Alabacete, Barcelona y en Madrid donde llevará a cabo al menos dos actos, la presenación del programa electoral este domingo en Alcorcón y el cierre el viernes 27.

Sánchez, que ha elegido el lema 'Vota con fuerza' arranca la campaña oficialmente este jueves en un acto en Sevilla, el viernes 13 hace doblete en Arnedo (La Rioja) y Pamplona y al día siguiente volará a Palma para otro acto con militantes, según indican fuentes de Ferraz.

El domingo 15, en Alcorcón, los socialistas presentan oficialmente le programa con el que concurren a las generales y en las dos semanas siguientes habrá actos prácticamente a diario que la dirección socialista irá desvelando próximamente.

Es prácticamente seguro que Sánchez acudirá a Barcelona, probablemente el martes 24 y a Albacete, donde Sánchez compartirá escenario con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, su principal crítico dentro del partido. El mitin de clausura de campaña será en la Comunidad de Madrid, según confirman las citadas fuentes.

CARA A CARA CON FEIJÓO, MIÉRCOLES O JUEVES

Todavía hay detalles por cerrar a última hora para cuadrar los mítines con otras apariciones del presidente en entrevistas y en los debates electorales que finalmente se llevarán a cabo en la Academia de Televisión.

Este viernes hay una reunión con los organizadores en la que participará la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en la que se van a negociar las fechas aunque el cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene muchos números de celebrarse el miércoles o el jueves de la semana que viene (18 o 19 de noviembre).