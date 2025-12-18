Sánchez insiste en que PSOE y Sumar deben continuar "pese a las discrepancias" y culpa al PP del crecimiento de Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la Cumbre con los Balcanes Occidentales, en la sede del Consejo Europeo, a 17 de diciembre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool UE

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la coalición entre PSOE y Sumar debe continuar hasta el final de la legislatura en el año 2027 "pese a las dificultades", después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volviese a pedir una renovación de ministros en el Ejecutivo.

Además ha rechazado que su Gobierno tenga responsabilidad en el auge de Vox en las encuestas y ha culpado únicamente al Partido Popular y a la "derecha mediática" por el "blanqueamiento" de la formación de Santiago Abascal.

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se lleva a cabo este jueves en Bruselas --la última de 2025-- Sánchez ha salido al paso de las insistentes llamadas de atención del socio minoritario del Gobierno, que en los últimos días ha pedido cambios profundos en el Consejo de Ministros y una reunión urgente con el PSOE, tras la catarata de casos de acoso en las filas socialistas y los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente.

"Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar", ha señalado Sánchez al ser interrogado sobre si la formación de Díaz debe seguir en el Gobierno, una vez que han pedido renovar ministros y él se ha negado.