El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha quejado de los "insultos" que recibe de dirigentes del PP y ha justificado burlarse del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por sus lapsus.

"Si no sabe decir anatomía algo me podré reír", ha lanzado Sánchez haciendo mención a una intervención de Feijóo en el Congreso en la que se trabó al tratar de pronunciar esa palabra, según ha indicado este miércoles en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Sánchez se ha vuelto a quejar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le llamara "hijo de puta" y luego utilizara el subterfugio de la expresión 'me gusta la fruta' y considera que Feijóo se ha sumado a este insulto porque publicó un vídeo cantando la canción 'Mi limonero'.

En sus mítines de campaña Sánchez hace referencias a las equivocaciones de Feijóo y le ha echado en cara que no sepa hablar inglés y que además reconociera que no hizo el esfuerzo de aprenderlo.

El socialista le suele reprochar que confundiera "el hidrógeno con el nitrógeno", que dijera que la provincia de Huelva da al Mar Mediterráneo o que el escritor George Orwell escribiera la obra 1984 en ese año.