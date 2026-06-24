Sánchez se lanza contra Feijóo y dice que con él en Moncloa la corrupción "volvería a brotar con más fuerza"

1099098.1.260.149.20260624133028 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado con dureza contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que ha calificado como "la mayor amenaza" a la que se enfrentan las instituciones porque a su juicio, con él en La Moncloa, no acabaría la corrupción sino que "volvería a brotar con más fuerza".

En su turno de réplica, durante la comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, Sánchez ha admitido que España "necesita arrancar algunas manzanas podridas del árbol" aunque ha considera que Feijóo no está capacitado para esa tarea. "No va a ser usted quien lo haga", ha lanzado.

En ese sentido le ha reprochado que no actuara contra comportamientos a su juicio irregulares durante su etapa de presidente autonómico de la Xunta de Galicia y que apoyara al expresidente Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel ni tampoco contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por el caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador.

"¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes, señor Feijóo?", ha lanzado Sánchez que ha admitido comportamientos corruptos de su exministro tras la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 24 años de cárcel.

EL NOVIO DE AYUSO

Así, ha señalado que González Amador "multiplicó por siete sus ingresos una vez que empezó su relación afectiva con Ayuso" y se embolsó, dice, cuatro millones y medio de euros en pocos años y lo ha comparado con el caso de su propia mujer, Begoña Gómez, que, según defiende, no obtuvo beneficio de su actividad en la Universidad Complutense por la que está siendo investigada.

"Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid", ha espetado a continuación.

Además, Sánchez ha recriminado a Feijóo que el PP tiene en este momento "30 causas por corrupción" en los juzgados "con casi 40 imputados en sus filas, 148 personas implicadas y más de 2.700 millones de euros robados", ha recalcado.

En ese sentido Sánchez ha mencionado el juicio al caso Kitchen, que se ha retomado este mismo miércoles en la Audiencia Nacional, y otros que están por venir y que afectan a cargos del PP como 'Taula', 'Lezo' o 'Equipo Económico'