Archivo - El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha telefoneado esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de este domingo, según han informado fuentes del partido.

Esa llamada se ha producido con casi el 90% de los votos escrutados, que dan al PP como ganador de las elecciones con 132 escaños (32,46%), seguido en segundo lugar del PSOE, con 117 escaños (28,97%). En tercera posición, quedaría Vox que sube casi una veintena de escaños al pasar de 33 a 52 escaños (15,99%).

Fuentes del PP han señalado que pasadas las 22.30 horas, Sánchez ha llamado a Feijóo para felicitarle por el resultado del PP y "reconocer" su la victoria de los 'populares' en las urnas. Es una llamada de "cortesía" que el PP ha agradecido, según han indicado fuentes de la formación.

Feijóo ha seguido el escrutinio esta noche con su equipo en la sede del PP. También se han acercado a 'Génova' los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar.