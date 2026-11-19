El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista al 29N, Pedro Sánchez, ha llegado a las 20.45 horas vestido con traje marrón y corbata color burdeos a las instalaciones de Madrid Content City - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

Ataviado con una corbata color burdeos y un traje marrón

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista al 29N, Pedro Sánchez, ha llegado a las 20.45 horas vestido con traje marrón y corbata color burdeos a las instalaciones de Madrid Content City, ubicada en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde la Academia de la Televisión organiza este jueves el octavo 'cara a cara' de la democracia.

A su llegada, ha sido recibido por la periodista María Casado, que moderará el debate, y la Junta Directiva de la Academia de la Televisión, junto a los que ha entrado en el edificio. Ya en el interior ha saludado al resto de vicepresidentes de la entidad antes de pasar por el 'photocall' en el que ha posado.

Acto seguido, los miembros de la Academia han acompañado al líder socialista a su camerino, donde permanecerá hasta que salga rumbo al plató donde se encontrará con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Ejecutivo ha acudido acompañado de su jefe de gabinete, Diego Rubio, que será quien acceda al plató durante el debate; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de organización del partido, Rebeca Torró; y la responsable de comunicación socialista, Ana Manzano.

Quince minutos antes de la llegada de Sánchez, ha arribado Feijóo, que acude con su jefa de gabinete, Marta Varela --quien le asistirá durante el 'cara a cara', como ya hizo en 2023--, el portavoz del partido, Borja Sémper; y el director de comunicación del PP, Luis de la Matta.

Desde el PSOE trasladaron este miércoles que Sánchez estaba "deseando" que llegase este encuentro para "confrontar" los "recortes" y "la involución del PP" con "datos". "Este cara a cara servirá para que los españoles conozcan mejor lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre", añadieron fuentes socialistas.

Al término del debate, Torró será quien realiza una valoración del mismo ante los medios desde la Academia de Televisión.