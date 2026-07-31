Sánchez llega al helipuerto de Ceuta entre insultos y enfrentamientos de manifestantes con la Policía

Sánchez llega a Ceuta recibido entre insultos para abordar la crisis migratoria - CEUTA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado pasadas las 11.40 horas de este viernes al Helipuerto de Ceuta para atender en persona la evolución de la crisis migratoria. Ha sido recibido con insultos dirigidos contra él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un grupo de unos cuarenta ciudadanos congregados en las inmediaciones.

El presidente ha aterrizado en la ciudad autónoma acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones del helipuerto, donde se habían concentrado decenas de personas, entre ellas feriantes que protestaban por el cierre de la Feria de Ceuta.

En un ambiente caldeado, los asistentes han acusado a Sánchez de "arruinar la hostelería", "vender a España" y "desproteger la frontera", además de calificarle de "hijo de puta", y también han lanzado cánticos homófobos dirigidos al titular del Interior.

También se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional, que han intervenido contra algunos de los asistentes a la salida del vehículo oficial de Sánchez del helipuerto, provocando además el rechazo del resto de los ciudadanos que se quejaban en el lugar.

Sánchez se ha desplazado después hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A las 12.00 horas, Sánchez acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.