Sánchez niega corrupción generalizada en España y asegura que nunca conoció prácticas irregulares ni las toleraría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en el Pleno del Congreso que se intenta trasladar la sensación de una corrupción generalizada en España que él considera falsa y ha querido dejar claro que "jamás" conoció ni hubiera tolerado ninguna de las prácticas corruptas que afectan a varios de sus colaboradores en el Gobierno y en el partido, que nunca las habría tolerado, y que no ha habido financiación ilegal en el PSOE.

Así lo ha trasladado en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de varios casos de presunta corrupción en el entorno del Gobierno. Respecto a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, dice que la "respeta y acata" porque "no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean".

"Jamas conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas practicas", ha asegurado Sánchez al inicio de su intervención, asegurando que él no hace "lo que otros me hicieron a mí y a mi familia" cuando gobernaba el PP, apunta.

A continuación ha asegurado que el PSOE "no se ha financiado irregularmente" sino que "si ha ocurrido algo, otros se han aprovechado de sus recursos". Finalmente, ha asegurado que no va a aceptar que la corrupción es "consustancial" y por tanto intentará erradicarla.