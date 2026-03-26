Sánchez forma un Gobierno con mayoría de hombres: 12 ministros frente a 10 ministras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pedro Sánchez pasa a tener desde este jueves mayoría de hombres, con 12 ministros frente a 10 ministras, de los 22 ministerios que componen el gabinete.

Esta reestructuración se ha producido tras el nombramiento del nuevo vicepresidente primero, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. Este cambio deja al Gobierno con mayoría masculina (54,5%).

En una breve declaración institucional desde Moncloa, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado las últimas remodelaciones en su Ejecutivo, obligadas por la salida de su 'número dos', que concurrirá como candidata del PSOE en las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.

Sánchez ha ascendido a Cuerpo a vicepresidente primero y le ha definido como "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes" del país y ha ensalzado su trayectoria profesional como economista del Estado.

Además, ha designado a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, y ha destacado que es una persona "inteligente y comprometida" que, dice, "dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero" al frente del Ministerio.

En cuanto a las vicepresidencias del Ejecutivo, hasta hoy, el Gobierno contaba con tres vicepresidencias ocupadas por mujeres, lo que reforzaba el protagonismo femenino en el gabinete. Con la remodelación, dos vicepresidencias estarán en manos de mujeres, la de Yolanda Díaz y Sara Aagesen.