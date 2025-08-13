Sánchez participará este miércoles en la reunión telemática de países aliados de Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles en la reunión virtual de representantes de la denominada Coalición de Voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Ucrania, en la que se abordará la situación de Kiev antes de la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia que se celebrará el viernes en Alaska, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Este encuentro tendrá lugar a las 16.00 horas, según la agenda difundida por el Elíseo, una hora después de la reunión telemática promovida por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, para citar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un grupo más reducido de líderes europeos y con el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Desde el Gobierno de Sánchez destacan que España ha estado presente en esta Coalición de Voluntarios, que integra a unos 30 países, desde sus primeros encuentros, a la vez que han señalado que los líderes comunitarios, incluyendo a Sánchez, fijaron su posición en un comunicado conjunto que se hizo público ayer.

"España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual", expone el Ejecutivo antes de este encuentro virtual.