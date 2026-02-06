Sánchez pide "paciencia" a los ciudadanos y advierte que vienen "días largos" por una nueva borrasca

1049547.1.260.149.20260206141047 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el puesto de mando avanzado por el temporal en San Roque (Cádiz) - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "calma" y "paciencia" a los ciudadanos afectados por el temporal que está afectando especialmente a Andalucía y ha advertido que todavía vienen "días largos" por la llegada de una nueva borrasca.

Después de sobrevolar en helicóptero parte de la provincia de Cádiz, Sánchez se ha dirigido a los ciudadanos para pedirles "confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia, que están tomando decisiones con el objetivo de garantizar la seguridad.

El jefe del Ejecutivo ha advertido desde el puesto de mando avanzado de San Roque (Cádiz) de que todavía vienen "días largos" y complejos porque está prevista la llegada de una nueva borrasca que dejará más lluvias en el sur de la península y por tanto ha pedido a los ciudadanos que sean "prudentes" mantengan la "calma" y se informen a través de los servicios de emergencia y las administraciones públicas.

EMPATÍA CON LOS MILES DE DESALOJADOS

Tras observar los daños causados, ha trasladado su "empatía" con los vecinos de las zonas afectadas y ha dicho sentirse "sobrecogido" al ver los efectos del temporal. "Esas lluvias que no terminan, un suelo que ya no es capaz de absorber más agua y por tanto la expulsa" y especialmente los vecinos de localidades aisladas y aquellos que han tenido que ser desalojados.

"Toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad y nuestra petición de comprensión --que me consta que la tienen-- y de paciencia, porque las decisiones que se toman por parte de los servicios de protección civil son para salvaguardar y asegurar la vida de nuestros conciudadanos", ha explicado.

En este momento hay 8.600 personas desalojadas de manera preventiva en Andalucía de los cuales 3.400 se localizan en Jerez de la Frontera (Cádiz). El pueblo de Grazalema ha tenido que ser evacuado en su totalidad por el riesgo de desprendimientos.

"EMERGENCIA CLIMÁTICA"

Sánchez también ha destacado la "extraordinaria coordinación y cooperación" entre las distintas administraciones en la gestión de esta "emergencia climática" según ha calificado estos episodios meteorológicos en varias ocasiones. Así, ha hecho hincapié en que la Administración General del Estado ha aportado 10.000 efectivos "en perfecta coordinación" con la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

Además ha asegurado que el Estado ya está pensando en la "reconstrucción y recuperación" de las zonas afectadas, aunque ha dejado claro que en los próximos días continuará la meteorología adversa "muy peligrosa y delicada".

Sánchez ha señalado que esta "emergencia climática" está afectando a buena parte de la península, incluidas zonas de Portugal, aunque ha impactado especialmente en Andalucía y en concreto en las provincias de "Cádiz y Málaga".

RONDA CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Este mismo viernes mantuvo una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante los efectos del temporal en la ciudad autónoma, según trasladó en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Toda la colaboración y cooperación institucional", apuntó.

En la víspera también habló por teléfono con los presidente de las comunidades más golpeadas: Andalucía, Juanma Moreno; Extremadura, María Guardiola y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, todos del Partido Popular.