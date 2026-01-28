Sánchez pide prudencia y evitar desplazamientos ante los avisos por nieve, lluvia y viento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos que tengan prudencia y eviten desplazamientos imprescindibles ante el temporal de nieve lluvia y viento que está provocando cortes de carretera en varios puntos del país.

"Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento", ha señalado Sánchez en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios", ha señalado a continuación.

Además ha pedido consultar la previsión meteorológica a través de la Aemet así como el estado de las carreteras en la DGT, que en este momento advierte de cortes en la autovía A-6 en Madrid, con vehículos atrapados por la nieve, principalmente en la zona entre Torrelodones y Galapagar.

En toda España hay más de 75 carreteras afectadas, 15 de ellas de la red principal, en las provincias de Cáceres, Segovia, Ávila, Soria, Zamora, León, Soria, Guadalajara, Ourense, Asturias y Huesca.