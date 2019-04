Sánchez pide un reproche en las urnas a PP y Ciudadanos por no haber hecho frente a la ultraderecha

Actualizado 16/04/2019 21:36:53 CET

VIGO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido este martes un "reproche" en las urnas a PP y Ciudadanos por no haber sido "valientes" y no haber rebatido con argumentos las posiciones más extremas de la "ultraderecha" de Vox. "Que no hayan tenido principios para decir a la ultraderecha, ¡por ahí no!", ha censurado.

En un mitin en Vigo ante unas 2.000 personas, según datos de la organización (incluidas unas 400 personas que lo han seguido por una pantalla desde el exterior del Auditorio Mar de Vigo al haberse completado el aforo), Sánchez ha señalado que cuando escucha a la derecha "que quiere reconquistar España", él responde: "Nosotros la esperanza, la ilusión y el futuro de los españoles".

La derecha que representan PP, Ciudadanos y Vox y que Pedro Sánchez constantemente presenta como un bloque homogéneo sólo trae "recortes y desigualdad, corrupción y confrontación territorial", ha advertido, mientras que el PSOE usa la política como un instrumento "útil" en aras del interés general, aprobando medidas como el aumento de la prestación por hijo a cargo para familias pobres o el aumento a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Sánchez ha recordado cómo la derecha advertía de las consecuencias negativas que tendría para la creación de empleo la subida del SMI. "Decía que iba a ser un desastre, que iba a destruir empleo y estamos en 19 millones de afiliados a la Seguridad Social", la cifra más alta desde agosto de 2008, antes de que estallara en España la crisis económica.

LA DERECHA, RABIOSA

Como también ha subido el número de jóvenes afiliados, los contratos indefinidos y de mujeres, que está en "máximos históricos". A su juicio, si la derecha se muestra "tan rabiosa" es porque los socialistas están "demostrando que se puede crecer con justicia social".

Al igual que hiciera horas antes desde Ourense, Sánchez ha advertido de que el próximo 28 de abril "la frontera entre avanzar o retroceder" puede ser de "un voto" y ha recordado lo ocurrido en Finlandia, donde las encuestas empezaron situando a la ultraderecha en quinto o cuarto lugar, y acabó segunda, a tan sólo 6.000 votos de distancia de los socialdemocrátas.

Pero al mismo tiempo que lanzaba este mensaje para que nadie se confíe y haya una gran movilización en las urnas que agrupe el voto progresista en torno al PSOE, daba ánimos a los gallegos señalando que en esta Comunidad Autónoma, están muy cerca de ser primera fuerza por delante del PP.

Sánchez ha presentado al PSOE como el "valladar" que impedirá que la derecha ataque el sistema público de pensiones o plantee retrocesos en los derechos de las mujeres. Y es que para el líder del PSOE recordar las imágenes de miles de personas manifestándose en las calles el 8 de marzo por la igualdad entre hombres y mujeres le evoca dos palabras en su mente: "¡Viva España!".

En el exterior del auditorio donde hablaba Sánchez se han congregado unos 100 trabajadores de la empresa maderera Ence para protestar por el temor de que esta compañía eche el cierre, después de que el Ejecutivo de Sánchez no haya secundado la decisión del Gobierno de Rajoy sobre la concesión de una prórroga que permitiría que las instalaciones que la empresa tiene en la ría de Pontevedra pueden continuar otros 75 años.

No obstante, sus gritos de protesta han sido acallados por los militantes y simpatizantes del PSOE que seguían el mitin de Sánchez y que eran más numerosas, pues rondaban las 400 personas.