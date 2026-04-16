Sánchez pide a la UE una "acción conjunta" sobre las redes sociales y establecer una "mayoría de edad digital"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido una "acción conjunta a nivel europeo" para evitar "la fragmentación y la pérdida de eficacia" en el objetivo de combatir la "nocividad" y los "peligros" que suponen el "uso" de las redes sociales en menores de edad, así como "avances" en el establecimiento de una "mayoría de edad digital" en toda la Unión Europea (UE).

En este sentido, ha "puesto en valor" la "evidencia científica, médica y académica" que existe sobre la polarización, la explotación de la imagen, el consumo adictivo o el acceso a contenidos ilegales y perjudiciales que acarrean estas plataformas,

"Según un estudio de UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, el 98% de los adolescentes en España accede a redes sociales, y cerca del 76% lo hace a través de tres o más aplicaciones", ha añadido para insistir en que "limitar los riesgos asociados al uso de estas plataformas por parte de los menores se ha convertido en una prioridad urgente y en un objetivo compartido con otros líderes europeos".

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que España "lidera" junto a otros países los pasos para "garantizar" seguridad en el entorno digital, desarrrolando iniciativas como la mayoría de 16 años para acceder a estas plataformas, así como la "tipificación de nuevos delitos", "la regulación de la obligación de los operadores digitales de implementar sistemas de control parental" y "el refuerzo de la rendición de cuentas".

Sánchez ha celebrado también el anuncio, por parte de la Comisión Europea, de una aplicación de verificación de edad presentada esta semana.