Macron defiende la prohibición del acceso de menores a las redes porque el control parental es "injuto"

Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido este jueves en que la responsabilidad de limitar o impedir el acceso de menores de 15 años a redes sociales recae en las plataformas, alegando la dificultad de familias vulnerables para desenvolverse en el entorno digital y hacerlo efectivo, durante una videoconferencia organizada por el Elíseo y en la que participan una docena de líderes de la Unión Europea así como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con vistas a una mayor coordinación en este tipo de políticas.

Macron ha defendido la prohibición "frente" a los mecanismos de control parental, afirmando que la primera de las medidas "es mucho más un complemento" pese a que depende de "la verificación de edad para implementarla". "Probamos el mecanismo de control parental y no funcionó bien. Esto es bastante injusto porque para las familias vulnerables, aquellas que tienen menos recursos para desenvolverse en el entorno digital, no funciona. Por eso decidimos prohibir el acceso a menores de 15 años", ha explicado.

El mandatario galo ha incidido en que "la responsabilidad debe recaer en la plataforma", anunciando al hilo que "dar pasos adicionales" con el objetivo de que estas compañías asuman "una mayor responsabilidad" en la implementación de herramientas para la verificación de la edad, sin dar más detalles.

El jefe del Elíseo ha planteado la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 15 años y espera que la ley esté en vigor para septiembre, que ha descrito como "una solución largamente esperada" basada en el trabajo del "comité basado en las directrices de la Comisión en virtud del artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales (DSA)", entre otros estudios. "Existe un amplio consenso sobre el objetivo del proyecto de ley", ha destacado.

Por otro lado, Macron ha defendido que "se respeten los derechos de los usuarios". "Debemos respetar los principios de privacidad, como la minimización de datos y la limitación de la finalidad. Además, las directrices de la DSA (Ley de Servicios Digitales), así como la DMA (Ley de Mercados Digitales), proporcionan sólidas garantías", ha señalado al respecto.

El presidente francés ha reiterado que "las plataformas de redes sociales deben garantizar la disponibilidad de varias soluciones fiables de verificación de edad, incluidas las europeas", por lo que ha insistido en la necesidad de "desarrollar soluciones de identificación digital basadas en tecnologías soberanas". "

Ha celebrado la participación de más de una docena de líderes en la videoconferencia, entre ellos el primer ministro irlandés, Micheal Martin, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Así, ha visto la convocatoria como una muestra de que "este tema está cobrando impulso en Europa, lo cual es positivo", después de que seis Estados miembro de la UE --Francia, Dinamarca, Chipre, España, Grecia y Eslovenia-- hayan dado pasos hacia "la definición de la mayoría de edad digital para el acceso a las redes sociales, como respuesta al riesgo que estas suponen para la seguridad y el bienestar mental de nuestros hijos".

El encuentro virtual, cuyo objetivo ha sido "coordinar los esfuerzos a nivel europeo para fortalecer la protección de niños y adolescentes en el espacio digital así como las obligaciones y responsabilidades de las principales plataformas en línea", ha contado con la presidenta de la Comisión Europea, a quien Macron ha trasladado su agradecimiento. "Gracias de nuevo, Ursula, por su presencia. Su panel de expertos aportó muchos resultados sobre la solución de verificación de edad", ha declarado el dirigente.

Actualmente, según Bloomberg, hay al menos siete países de la UE en los que hay propuestas para mitigar los riesgos que suponen las redes sociales para los menores. En el caso de Francia, Macron ha planteado su prohibición para los menores de 15 años y espera que la ley esté en vigor para septiembre.