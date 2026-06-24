Sánchez pregunta a Rufián "en nombre de quién habla" y le recuerda que no se gobierna desde Twitter

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preguntado al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, en nombre de quién habla cuando cuestiona la utilidad de la legislatura y le ha replicado que no piensa "rendirse" para mantener una cierta "superioridad moral", sino que quiere seguir gobernando por los ciudadanos, y eso "no se hace desde la oposición, ni desde Twitter".

En el debate en el Pleno del Congreso sobre investigaciones judiciales que afectan al PSOE, Sánchez ha dicho compartir con Rufián "su frustración y también su indignación" por los casos de corrupción. "Y me cabrean, y me apenan tanto, y si me permite, incluso más que a usted", ha añadido.

A su juicio, las fuerzas izquierda deben ser íntegras, pero "desgraciadamente" no pueden ser perfectas. "Si usted lo es, señor Rufián, pues enhorabuena, pero la humanidad y nosotros no somos perfectos, ni tampoco somos infalibles. Lo siento, discúlpeme, no somos infalibles --ha replicado--. No es mi organización infalible, tampoco es Esquerra Republicana infalible, señor Rufián".

Y ante las 'palabras de Rufián preguntándose si merece la pena seguir la legislatura, le ha preguntado "¿en nombre de quién habla?", pues sostiene que el 70% de los votantes de ERC quiere que el Gobierno agote la legislatura.

"Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir, ni rendirse. Yo desde luego no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral, señor Rufián --ha espetado al portavoz de ERC--. Aquí estamos para pelear por lo que es justo, para mejorar la vida de la gente, para asumir los errores que hemos cometido, actuar en consecuencia, y eso no se hace desde la oposición, señor Rufián, ni tampoco desde Twitter".