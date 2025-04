Sánchez promete que no se tocará la cooperación al desarrollo para aumentar el gasto en defensa

La ayuda al desarrollo se quedó en el 0,25% del PIB en 2024, muy lejos de la meta del 0,7% para 2030 recogida por la ley

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el incremento en el gasto en seguridad y defensa, para que el que ha anunciado una partida adicional de casi 10.500 millones de euros, no se hará a costa de partidas como la de la cooperación al desarrollo, en un momento en que el objetivo de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) para 2030 se mantiene aún lejano.

"De la misma manera que no vamos a tocar un céntimo de euro del gasto social para financiar el fortalecimiento de nuestra seguridad, tampoco vamos a tocar ni un céntimo de euro de inversión en diplomacia y en cooperación al desarrollo", ha remarcado Sánchez durante su comparecencia al término del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.

El presidente ha explicado que los 10.471 millones de euros con los que el Gobierno prevé alcanzar el 2% del gasto en seguridad y defensa este año procederán del buen desempeño de la economía española así como de la reorientación de partidas de los Presupuestos Generales del Estado y de los fondos de recuperación europeos.

"El mundo está cambiando, pero los principios y valores europeos no", ha recalcado Sánchez. "Este Gobierno no va a dejar de creer en la diplomacia y de apoyar al sistema multilateral que hoy está en entredicho y se está debilitando por uno de los principales actores", ha asegurado, en alusión a Estados Unidos y la Administración de Donald Trump.

Según el presidente del Gobierno, hay que defenderse "de aquellos que quieren acabar con nuestra soberanía, con nuestra democracia y con nuestra forma de vivir" pero también es necesario "trabajar para que quienes quieren tal cosa cambien de opinión". "Y eso se hace hablando con ellos, con convicciones firmes, pero también con los ojos abiertos y con la mano tendida", ha agregado.

"Se hace negociando en la sede de Naciones Unidas, se hace impulsando la educación, el empleo, la salud en todas las regiones del mundo, particularmente las más afectadas a través de las ONG, del tercer sector, de la ayuda al desarrollo, del libre comercio, de la cooperación entre estados", ha argumentado, de ahí el que se vaya a mantener el presupuesto en diplomacia y cooperación al desarrollo.

LA AYUDA AL DESARROLLO ESTÁ EN EL 0,24% DEL PIB

Las palabras de Sánchez se producen después de que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicara el viernes los datos preliminares del año 2024. Según los mismos, España destinó el año pasado 4.350 millones de dólares, lo que supone el 0,25% del PIB.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende la cooperación, resaltó tras la publicación de los datos que la AOD española creció un 12% en 2024, en contraste con la media de los países que integran el CAD, que registró una caída del 7,1%, en el que es el primer retroceso tras cinco años de crecimiento continuado.

No obstante, según recuerdan desde la Coordinadora de ONG para el desarrollo, este dato está aún "muy lejos" de la meta prevista de alcanzar el 0,7% de la RNB en el horizonte de 2030 previsto por la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, en declaraciones a Europa Press, recuerdan que en 2023 se quedó en el 0,24% y que en 2022 fue del 0,30%, con lo que el ligero aumento del último año ni siquiera llega al nivel de un año antes.

"Estamos en datos insuficientes y todavía no hemos iniciado el crecimiento necesario de cara al objetivo marcado para 2030", lamentan desde la Coordinadora, donde llevan tiempo reclamando al Gobierno que este monto llegue al 0,40% en los presupuestos de 2025 si se quiere llegar al objetivo final.

MUY LEJOS DE LA MEDIA EUROPEA

Asimismo, desde esta entidad que agrupa a las ONGD españolas, llaman la atención sobre el hecho de que España está muy alejada de la media de los 22 países del CAD que también son miembros de la UE. En concreto, esta se situó en el 0,47%, después de que destinaran 88.700 millones de dólares, un 8,6% menos en comparación con 2023.

Según el informe del CAD, consultado por Europa Press, los datos preliminares de gasto en AOD por parte de España en 2023 experimentaron un incremento del 9% con respecto al año anterior, algo que atribuyen al aumento en los costes por la acogida de refugiados así como al aumento de la AOD multilateral.

En concreto, de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno a este comité de la OCDE --y que podrían variar al ser preliminares--, se destinaron 425 millones de dólares para atender a la acogida de refugiados en España, principalmente ucranianos, lo que representó el 9,8% del total de la AOD. Este dato contrasta con los 319 millones de 2023, cuando representó el 8,2% del total.

Desde la Coordinadora lamentan que se siga incluyendo en el cómputo del gasto en AOD los fondos destinados a atender a refugiados dentro del propio territorio, ya que consideran que con ello "se distorsionan las cifras". No se trata de que no se atienda a estas personas, subrayan, sino de que no se incluya como ayuda al desarrollo un gasto que se hace dentro de las propias fronteras.

Por otra parte, también llaman la atención de que una parte importante de las partidas que España computa como AOD se refieren a la cooperación al desarrollo que se lleva a cabo desde la UE con financiación de los presupuestos comunitarios --a los que se contribuye como Estado miembro--, así como a las contribuciones obligatorias que se realizan a organismos internacionales, como la ONU.

Con todo, se felicitan de los esfuerzos que desde Exteriores, y en concreto desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se están haciendo para incrementar la ayuda al desarrollo, máxime cuando los presupuestos llevan congelados desde 2023.

Así, aunque celebran que se haya duplicado el presupuesto de la AECID destinado a AOD desde 2011, hasta cerca de 600 millones, apuestan por que este se sitúe en torno a los 1.500 millones con la vista puesta en que para 2030 ronde los 4.000 millones, alrededor de un tercio de los entre 13.000 y 14.000 que desde la Coordinadora estiman que deberían ser los fondos para 2030 de cumplirse la meta del 0,7%.