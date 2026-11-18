Archivo - El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, a su llegada al programa 'Cara a Cara. El Debate', en Atresmedia, a 10 de julio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha liberado su agenda hasta el debate 'cara a cara' de este jueves 19 de noviembre con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que espera que los ciudadanos puedan comparar el mérito y la capacidad de ambos candidatos a la Presidencia del Ejecutivo y se prepara para el "juego sucio" de su oponente.

Este miércoles por la mañana Sánchez hizo una entrevista en el programa de Antena 3 'Espejo Público' y desde entonces se ha encerrado en Moncloa para disponer de todo el día, y también de mañana jueves hasta la hora del debate.

En su equipo dan importancia al estudio de cada uno de los bloques, pero más aún a que acuda descansado y fresco para confrontar con Feijóo, después de un mes y medio muy intenso desde que convocó las elecciones generales, con actos de partido casi a diario.

DEPORTE Y DESCANSO EN LAS HORAS PREVIAS

Por tanto Sánchez repasará los temas, memorizará datos pero también dejará tiempo para descansar y hacer deporte, según indican fuentes gubernamentales, con la idea de llegar con la mente despejada al debate, que está organizado por la Academia de la Televisión y moderado por su presidenta María Casado y comenzará a las 22 horas.

En el Gobierno y en el PSOE esperan que Feijóo "ensucie" el terreno de juego con "mentiras" y "falsedades" y se fijan el objetivo de confrontar los modelos que plantea cada partido, pero sobre todo los perfiles de los dos candidatos.

Los socialistas consideran que si se pone sobre la mesa "el mérito y la capacidad" de cada uno para que los ciudadanos elijan, Sánchez sale victorioso y por tanto intentará llevar la conversación a ese punto.

El jefe del Ejecutivo lleva tiempo intentando menoscabar la imagen pública de Feijóo y es previsible que insista en esa estrategia de hacer hincapié en la "insolvencia" que a su juicio presenta el líder de la oposición. En los últimos días ha seguido esa línea, reprochándole que no sea capaz de hablar inglés y no haya aprendido desde que preside el PP.

También suele hacer broma de los lapsus de Feijóo y este mismo miércoles en Antena3 justificó las burlas: "Si no sabe decir anatomía, algo me podré reír", dijo en referencia a una intervención de Feijóo en el Congreso en la que se trabó al pronunciar esa palabra.

En sus mítines suele poner en duda la capacidad de Feijóo y le ha dado un "suspenso" en varias materias por cometer equivocaciones en sus intervenciones públicas. En Geografía, por decir que Huelva da al Mediterráneo, en Química, por confundir "el hidrógeno con el nitrógeno" y también en Literatura al ubicar en 1984 la publicación de esa obra de George Orwell.

NO SE VERÁ SORPRENDIDO, COMO EN 2023

El último 'cara a cara' en un plató de televisión se produjo en la campaña de las generales de 2023 y Feijóo resultó vencedor, según la mayoría de analistas, pero en el entorno de Sánchez están convencidos de que esta vez será muy distinto.

Han pasado cuatro años y ambos candidatos se conocen muy bien y "se tienen tomada la medida", señalan, después de una legislatura entera de rifirrafes parlamentarios cada semana y por tanto hay menos margen para la sorpresa.

Así, aunque le dan toda la importancia al debate y lo tienen marcado como un punto clave de campaña, consideran que no será definitivo, ni para bien ni para mal, tal como sucedió en 2023. Aunque Feijóo salió mejor parado, no consiguió la mayoría suficiente y Sánchez terminó gobernando tras pactar con el independentismo catalán.