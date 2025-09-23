Sánchez reitera su compromiso con Líbano, donde España cuenta con más de 600 soldados desplegados en Finul

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se reúne con el presidente del líbano, Joseph Khalil Aoun (i), durante la sesión de apertura del Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, a 23 de septiembre de 202 - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este martes su compromiso con Líbano, país en el que España cuenta con más de 600 soldados desplegados en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (Finul) para contribuir a la estabilidad en la región.

El jefe del Ejecutivo ha mantenido un encuentro con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, al que ha reconocido a su país como "actor clave" para alcanzar la paz en Oriente Próximo y "contribuir a implementar la solución de los dos Estados".

Fuentes gubernamentales han señalado que el presidente del Gobierno ha mantenido varias reuniones bilaterales a lo largo de la mañana, en los márgenes de la semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York.

Ambos líderes han coincidido en la importancia de que las fuerzas libanesas armadas puedan tomar el pleno control de la frontera sur. En este sentido, Pedro Sánchez ha reiterado el apoyo de España sobre esta cuestión. Finalmente, han compartido su preocupación por la terrible situación que vive Gaza, y especialmente por los recientes ataques israelíes contra Qatar.

ENCUENTRO CON ANGOLA

El presidente del Gobierno también ha mantenido un encuentro con el presidente de Angola, João Lourenço, con quien ha abordado la próxima Cumbre Unión Europea-Unión Africana, que se celebrará en noviembre en Luanda, y "la importancia del refuerzo de la asociación entre ambos continentes".

Según ha informado el Gobierno, ambos mandatarios han reiterado "su compromiso en seguir profundizando la relación bilateral" entre España y Angola, incluyendo en el ámbito económico.