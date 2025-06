Sánchez responde a Feijóo tras sus críticas sobre el acuerdo con la OTAN: "Toma Alberto, que alguien te la traduzca"

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras sus críticas sobre el acuerdo de la OTAN para no subir al 5% el gasto en defensa de España. "Toma, Alberto, que alguien te la traduzca", ha expresado Sánchez en un mensaje acompañado de la carta remitida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que refleja el pacto alcanzado.

"Toma, Alberto. Que alguien te la traduzca. A ver si eso aclara tus dudas", ha señalado el jefe del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Unas palabras acompañadas de un documento publicado por Sánchez y que muestra la respuesta de Rutte a una primera carta que el presidente del Gobierno le envió el pasado jueves, en la que le trasladaba que España no podía comprometerse a un aumento del 5% en la cumbre de la semana que viene, planteándole o que bien se hiciese una excepción o que el objetivo fuese "opcional".

En el escrito, el secretario general de la OTAN confirma el acuerdo anunciado este domingo por Sánchez, a través del cual España no incrementará su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Una respuesta del líder del Ejecutivo a las declaraciones de Feijóo en las que aseguraba que el pacto es "una cortina de humo" de Sánchez para "tapar la corrupción".

PUENTE: "A LLORAR OTRO POQUITO ALBERTO"

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también ha respondido al líder de la oposición, esgrimiendo que "hay veces que es mejor no decir nada".

"Alberto todavía no lo ha aprendido. Se puede incluso reconocer alguna vez algún acierto. Pero eso ya sería mucho pedir. A llorar otro poquito Alberto", ha indicado el ministro en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Asimismo, también ha aludido al expresidente José María Aznar, tras las declaraciones de este último en las que aseguraba en una entrevista concedida al diario 'El Mundo' que "cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?, no hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco, los límites no existen", en referencia a Sánchez.

Ante ello, y tras el reciente anuncio del acuerdo con la OTAN, Puente ha expresado: "¿Alguna duda de que este ser --en alusión al exlíder popular-- se habría arrodillado y pagado el 5%? ¿Alguna duda de que eso es lo que hubiera hecho Feijóo? Muy patriotas, pero de defender nuestra soberanía nunca hicieron gala".