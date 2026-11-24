El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales, Pedro Sánchez, en un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). El acto se enmarca dentro de la candidatura conjunta al Senado, integrada - Ros Caval - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha replicado al expresidente Felipe González que con el "voto en blanco no se frena a la ultraderecha", después de que el exmandatario socialista reafirmara que no respaldaría al actual Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena con el rojo", se ha limitado a responder Sánchez en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

González advirtió este lunes que si explicara públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez perderían "millones de votos más" y que no va a pedir que voten a "otros".

Fue en respuesta al exministro José Bono, que le pidió que recapactirá en su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", le pidió.

"Por favor, ¿que me lo piense yo? Que se lo piense él y los que nos rodean de los abajo firmantes, que se lo piensen, y que si no se lo van a pensar que se callen. Y si no se quieren callar, que no me hagan hablar porque no quiero entrar en campaña en la última semana. No quiero porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato", remarcó González.