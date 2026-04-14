Sánchez se reúne con empresarios chinos de la automoción, renovables y baterías para generar más empleo en España

El presidene del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la sede de Xiaomi en Pekín durante su viaje oficial.
El presidene del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la sede de Xiaomi en Pekín durante su viaje oficial. - MONCLOA
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 14 abril 2026 4:49
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PEKÍN 14 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión a primera hora de este martes con un grupo de inversores chinos de sectores como la automoción, las energías renovables, la minería y la inteligencia artificial para atraer inversiones que generen empleo local en España y se integren en cadenas de valor españolas y europeas.

Es uno de los desafíos del viaje oficial del presidente, lograr nuevas inversiones para reducir el déficit comercial, muy desequilibrado a favor de China y además, que estas se integren y repercutan más en la economía española.

El Ejecutivo considera "prioritario" poner el foco en la calidad de esas inversiones y dará prioridad a las que generen valor añadido en territorio nacional y contribuyan al desarrollo tecnológico e innovador de España mediante alianzas estratégicas para reforzar las capacidades nacionales en sectores clave.

En este momento, el intercambio comercial bilateral se aproxima a los 60.000 millones de euros, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones y en especial de los vehículos eléctricos chinos, que han multiplicado su presencia en Europa.

Una de las prioridades es, por tanto, mejorar el acceso al mercado chino a las empresas españolas, que aún encuentran dificultades en un entorno muy intervenido, en el que el Gobierno de Xi Jinping tiene la última palabra para dar luz verde a grandes inyecciones de capital en el extranjero.

En el último año y medio el Gobierno aprecia un aumento significativo de la inversión china en España y considera que existe interés de empresas que valoran un país con un entorno "atractivo, estable y con gran potencial de crecimiento".

En la víspera, Sánchez se reunió con el CEO y fundador de la tecnológica Xiaomi, Lei Jun, para buscar nuevas colaboraciones con empresas españolas y valoró el crecimiento español como "vertiginoso", según Moncloa.

En la reunión con Sánchez han participado los siguientes empresarios: Huarong Zhu (Changan Motors), Xiaoqiu Wang (SAIC Motor) y Vivian Chen (XPeng), del sector de la automoción; Chuanwei Zhang (Ming Yang Smart Energy Group), de energía eólica marina; Jeff Wu (Hithium), Xinqiao Tan (Hunan Yuneng New Energy Battery Material) y Yi Cai (Gotion High-Tech), de baterías y almacenamiento de energía; Lei Fang (DataCanvas), del sector de la IA y centros de datos; Huazhi Hu (EHang), de aeronáutica y vehículos eléctricos, y Hui Zhu (Tianqi Lithium), de minería y litio.

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