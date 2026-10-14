Sánchez sitúa a once ministros en puestos de salida de las listas al Congreso

Archivo - (I-D) El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Hacienda, Arcadi España; y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasaka. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha incluido en sus listas electorales para las generales del 29 de noviembre a once ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, según han ido confirmado los comités provinciales del partido reunidos este miércoles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la 'número dos' de Sánchez en la lista de Madrid, a pesar del choque interno en el Ejecutivo a cuenta de la crisis de Ceuta, en la que la ministra defendió los avisos previos lanzados por el CNI mientras que Moncloa aseguraba que no contaban con información previa.

Fuentes socialistas defienden la elección de Robles para este puesto con alta carga simbólica --en 2023 lo ocupó la actual vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera mientras que Robles fue en cuarta posición-- porque es una mujer de confianza del presidente que ha estado a su lado desde hace muchos años.

En Madrid repite de 'número tres' el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y en el quinto puesto entra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que en los comicios de 2023 había encabezado la lista por la provincia de Cádiz.

ALBARES CABEZA DE LISTA POR CÁDIZ

Ese puesto lo va a ocupar ahora el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con quien el PSOE espera obtener un mejor resultado por su papel en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar que acabó con la Verja y el control fronterizo.

Según los cálculos del PSOE, la imagen de Albares en Cádiz es mejor que la de Marlaska, muy dañado por las muertes de agentes de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Industria, Jordi Heréu, encabezará la lista del PSC por Barcelona y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz hará lo propio en Navarra.

ISABEL RODRÍGUEZ EN CIUDAD REAL Y TOLÓN EN TOLEDO

En Castilla-La Mancha, la federación más crítica con Sánchez, liderada por Emiliano García-Page, dos ministras se sitúan en cabeza de listas provinciales.

La titular de Vivienda Isabel Rodríguez repite al frente de Ciudad Real y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se presenta como 'número uno' en Toledo, por delante del secretario de Organización autonómico, Sergio Gutiérrez, que en 2023 iba por delante de ella.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, va a concurrir en el segundo puesto en Valencia, en una candidatura que inicia la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y que lleva de 'número tres' a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En Valladolid está previsto que este mismo miércoles se apruebe una lista encabezada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en segundo puesto.

TORRES, MORANT Y LÓPEZ, CANDIDATOS AUTONÓMICOS

Fuera de las listas se quedan los ministros que están al frente de las federaciones autonómicas y que optarán a presidir sus comunidades autónomas en las elecciones de mayo de 2027. Son el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; Ciencia, Diana Morant y Transformación Digital, Óscar López.

Tampoco quedan incluidos en las candidaturas del PSOE, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, independiente y sin carnet del partido y el ministro de Agricultura, Luis Planas, que busca presidir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Queda la incógnita de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que no se ha descartado públicamente y tampoco ha sido incluida, por el momento, en ninguna lista.