Sánchez se suma a la declaración de líderes europeos que ofrece garantías de seguridad a Ucrania con apoyo de EEUU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Borja Puig de la Bel

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a la declaración suscrita la víspera por una decena de líderes europeos en Berlín, en la que ofrecen "sólidas garantías de seguridad" a Ucrania con la participación de Estados Unidos con vistas a facilitar la consecución de un acuerdo de paz con Rusia.

El nombre del presidente figura ya entre los firmantes de la declaración emitida tras la reunión auspiciada por el canciller alemán, Friedich Merz, y a la que asistieron, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el 'premier' británico, Keir Starmer.

Sánchez, que este lunes ofreció en Moncloa el balance de la gestión del Gobierno en los últimos seis meses, no viajó a la capital germana para la ocasión, si bien sí que ha participado en otras reuniones similares en los últimos meses, en algunos casos por videoconferencia.

En la cita también estuvieron presentes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los negociadores estadounidenses, Steve Witkloff y Jared Kushner, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las garantías ofrecidas por los líderes europeos incluyen "apoyo sostenido y significativo para fortalecer al Ejército ucraniano", que estaría limitado a 800.000 efectivos "en tiempos de paz para poder disuadir el conflicto y defender el territorio ucraniano".

Asimismo, se comprometen a "una 'fuerza multinacional' en Ucrania liderada por Europa compuesta por contribuciones de países voluntarios en el marco de la Coalición de Voluntarios y apoyada por Estados Unidos". Dicha fuerza "contribuirá a la regeneración de las tropas ucranianas, a la seguridad de sus cielos y a la protección de los mares, incluso operando dentro de Ucrania".

Por otra parte, los firmantes plantean que Estados Unidos lidere "un mecanismo de observación y verificación del alto el fuego con participación internacional para ofrecer una alerta temprana ante cualquier futuro ataque y atribuir y responder a cualquier violación junto con un mecanismo de distensión que funcione en base a acciones mutuas de desescalada que puedan adoptarse en beneficio de todas las partes".

Asimismo, plantean un compromiso "jurídicamente vinculante, sujeto a procedimientos nacionales", para tomar medidas con el fin de restablecer la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado, lo que podría incluir "fuerza armada, asistencia logística y de Inteligencia, así como acciones económicas y diplomáticas", así como apoyar "firmemente" la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, sin ofrecer ningún plazo concreto.

Por otra parte, los líderes europeos expresan su apoyo a Zelenski y se muestran de acuerdo en respaldar "cualquier decisión que finalmente tome sobre asuntos específicos de Ucrania", mientras que han reafirmado que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza y que las decisiones sobre el territorio corresponden al pueblo ucraniano, "una vez que se establezcan garantías de seguridad sólidas".

Además de los citados dirigentes europeos, la declaración también la suscriben los primeros ministros de Finlandia, Alexander Stubb; de Países Bajos, Dick Schoof; de Noruega, Jonas Gahr Store; de Suecia, Ulf Kristersson; de Dinamarca, Mette Frederiksebn, y de Polonia, Donald Tusk, así como el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.