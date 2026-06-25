Sánchez traslada a Delcy Rodríguez solidaridad tras los terremotos: "España está preparada para ayudar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la solidaridad de España tras los "devastadores terremotos" que han golpeado al país caribeño y la voluntad de ayudar en estas circunstancias.

"Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela", ha informado Sánchez en un mensaje en la red social 'X', precisando que le ha hecho llegar "la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias".

El presidente del Gobierno ha asegurado que "España está preparada para ayudar" como lo demuestra el hecho de que "hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la UME y de ERICAM", el equipo de emergencia de la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Ministerio de Defensa han precisado que en el avión, que por ahora no ha despegado, viajarán 57 efectivos de la UME, entre ellos rescatistas de la unidad USAR, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra.

A bordo del avión, ha añadido Sánchez, "también viaja personal de la AECID para evaluar las necesidades sobre el terreno". Desde Exteriores se ha indicado que el aparato transporta igualmente "elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras".

"El Gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela", ha rematado el presidente del Gobierno.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado que hay 68 españoles sin localizar tras los seísmos en Venezuela, donde reside una colonia de unos 200.000 españoles, y que el Consulado en Caracas ha sufrido "daños de cierta envergadura".