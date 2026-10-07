Sánchez traslada su pésame por la muerte de Maricarmen Abascal: "Sentimos esta pérdida como propia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado pésame por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio.

A través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press, Sánchez ha mostrado su apoyo tanto al entorno de Maricarmen como a "todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". "Descanse en paz", ha agregado.

El desahucio de Maricarmen el pasado 23 de septiembre derivó en las acampadas de la Puerta del Sol en Madrid y en otras ciudades españolas.

La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde su desahucio, cuando fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Tras días de negociaciones, la representación legal de Maricamen logró finalmente un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para poder regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). Contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. Pese a ello, el acuerdo llegó demasiado tarde y Maricarmen no ha podido regresar a su casa, una situación "absolutamente evitable tras un proceso torturante", en palabras del Sindicato de Inquilinas.