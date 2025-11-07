Sánchez traslada al presidente sirio el apoyo de España a "una transición pacífica e inclusiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Shara, en los márgenes de la COP30 en Belem (Brasil) - POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes con el presidente de Siria, Ahmed al Shara, para trasladarle el respaldo de España a "una transición pacífica, justa e inclusiva" en su país a un mes de que se cumpla el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad.

El encuentro, una "primera toma de contacto" según Moncloa, ha tenido lugar en los márgenes de la COP30 en Belem (Brasil) a la que han asistido ambos y en vísperas de que Al Shara sea recibido el próximo lunes en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó este jueves levantar las sanciones contra Al Shara quien, al frente de Hayat Tahrir al Sham (un grupo islamista que tuvo en su origen a la filial de Al Qaeda en Siria) y otros grupos armados derrocó a Al Assad el 8 de diciembre de 2024. Reino Unido también ha dado este paso y la UE ha indicado que lo hará próximamente.

Según ha indicado el propio Sánchez en su perfil en la red social 'X', se ha reunido con el mandatario sirio "para expresarle el apoyo de España a una transición pacífica, justa e inclusiva", después de que se hayan producido enfrentamientos con las fuerzas kurdas y también haya habido actos de represalia contra la minoría alauí a la que pertenecía Al Assad, entre otros.

El presidente del Gobierno ha incidido en que "Siria es clave en la estabilización de la región y para alcanzar la paz en Oriente Próximo". Fuentes gubernamentales han asegurado que "España mantiene su compromiso con la integridad territorial de Siria y los esfuerzos de cooperación en apoyo a su población civil, con una perspectiva humanitaria y económica".

El de Sánchez no es el primer encuentro de un miembro del Gobierno con el presidente de transición sirio ya que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desplazó a Damasco a mediados de enero para reunirse con las nuevas autoridades del país.