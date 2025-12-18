Sánchez vería "muy frustrante" que no saliera adelante Mercosur y anima a los 27 a aprobarlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la Cumbre con los Balcanes Occidentales, en la sede del Consejo Europeo, a 17 de diciembre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool UE

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que sería "muy frustrante" que la Unión Europea no llegara a un acuerdo con Mercosur, y ha instado al resto de líderes de los Veintisiete a ratificar en el Consejo Europeo de este jueves el acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes que se celebra desde este jueves en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de sacar adelante Mercosur porque es "el primero de otros tantos" acuerdos comerciales que tienen que venir para que "Europa gane peso geopolítico".

"Creo que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur, una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo", ha señalado, añadiendo que está "todo preparado" para llevar a cabo el acuerdo comercial.

Sánchez ha compartido su deseo que este sábado "se pueda ratificar" Mercosur en Brasil, y ha recordado que hay otros actores geopolíticos como la Rusia de Putin, incluso "aliados tradicionales" como Estados Unidos, que están poniendo en cuestión el acuerdo.

"Creo que Europa debe abrirse a estos acuerdos comerciales, particularmente con una zona que es muy importante para España a nivel cultural, económico y de todo tipo como es el Mercosur, y esperemos que podamos llegar a ese acuerdo", ha proseguido en su explicación, agregado que España pondrá "todos los esfuerzos" en esa dirección.

Preguntado sobre si ha hablado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni --uno de los países claves para sacar adelante el acuerdo-- Sánchez ha asegurado que no, pero que "evidentemente saben" que el Gobierno de España defiende la importancia de Mercosur.

Brasil acogerá este sábado una cumbre de Mercosur y trabaja con la hipótesis de que las partes puedan firmar el texto ese mismo día en una ceremonia en los márgenes de la cumbre. Pero este calendario está sujeto a que en el seno del Consejo (gobiernos) se cumplan los pasos pendientes para su adopción, lo que incluye una votación que requiere de la mayoría cualificada de los 27 para salir adelante.

Con el visto bueno de los gobiernos, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente ya al inicio de 2026, sin esperar a la opinión necesaria de la Eurocámara para su ratificación final, que llevará más tiempo.