Sanidad pide al Gobierno de Ceuta que asuma los gastos de la atención a los menores migrantes

Migrantes se instalan en el nuevo centro de acogida de Los Rosales, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Gobernación, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra las liquidaciones emitidas desde el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) por los servicios y actividades prestados a menores extranjeros no acompañados durante agosto de 2026.

La decisión se ha adoptado después de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, haya requerido a la Ciudad que le abone los gastos derivados de la atención sanitaria a los menores, de su competencia.

El Gobierno de Ceuta ha rechazado la solicitud al considerar que "no debe asumir el coste de estas actuaciones", como ha explicado este miércoles su portavoz, Alejandro Ramírez, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo.

Ramírez ha recordado que esta se trata de una actuación que ya se ha realizado en anteriores ocasiones ante las reclamaciones de INGESA para que la Ciudad abone los servicios prestados a los niños y adolescentes debido a que ostentan las competencias en materia de menores.

En mayo de 2025, el Gobierno ceutí ya acordó recurrir las liquidaciones emitidas por el Hospital Universitario de Ceuta por la atención ofrecida a los menores tutelados por la Ciudad.

Para el Ejecutivo autonómico, aunque tienen atribuida la protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, las competencias sanitarias en Ceuta permanecen en manos del Estado y son gestionadas por INGESA.

En el caso planteado en 2025, la controversia estaba relacionada específicamente con servicios prestados por el HUCE dentro de los procedimientos de determinación de edad. La Ciudad sostenía que la normativa atribuye al Ministerio Fiscal la competencia para instar las pruebas médicas destinadas a determinar la edad de quienes se declaran menores cuando existen dudas sobre su minoría de edad.

Esta agencia tiene constancia de que, durante el pasado mes de agosto, los profesionales del INGESA han llevado a cabo en el HUCE esas mismas pruebas de determinación de edad.