Santos Cerdán niega haber participado en adjudicaciones ilegales: "No tengo ningún miedo"

Montero asegura que mantiene "toda" la confianza en el secretario de Organización y denuncia "acoso y derribo" de la oposición

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, niega haber participado en ninguna adjudicación ilegal y asegura que no tiene ningún miedo ni nada de qué defenderse, al día siguiente del registro del domicilio de su antecesor en Ferraz, el exministro José Luis Ábalos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó en la víspera un registro de varias horas en el domicilio de Ábalos en Valencia en busca de pruebas sobre adjudicaciones irregulares de obras públicas. Según indican varios medios, el informe policial en el que se basó el juez para ordenar esta actuación, también relaciona a Cerdán con contratos de obra pública.

"No tengo ningún miedo", ha indicado el también diputado por Navarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, asegurando que no tiene "nada de lo que defenderse" y que no conoce si existen actuaciones policiales o judiciales contra él.

"No se qué es lo que puede haber", ha apuntado, antes de dejar claro que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal. "En ninguna" ha recalcado.

A MONTERO NO LE PREOCUPA EL REGISTRO A ÁBALOS

A su vez la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que mantiene "toda" la confianza en Cerdán, y descarta que la investigación que ha desembocado en el registro de la vivienda de Ábalos pueda implicarle.

Por el contrario, considera que la oposición está "en el barro, las mentiras y los bulos" y les achaca una estrategia de "acoso y derribo". No obstante, afirma que les quita "el tiempo justo" y el Gobierno está dedicado a gobernar.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, tras la sesión de control de este miércoles, Montero ha sido cuestionada sobre si mantiene la confianza en Cerdán, a lo que ha respondido de forma escueta. "Toda", ha indicado antes de meterse en la zona reservada al Gobierno.

La también ministra de Hacienda ha sido interrogada después de que en la sesión plenaria el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntara al presidente Sánchez si respalda a Cerdán y este eludiese contestar.

Montero también ha asegurado que no le preocupa "nada" el registro en casa de Ábalos indicando que la Justicia debe hacer su trabajo y el Gobierno el suyo y ha asegurado que el Ejecutivo está concentrado en gobernar y mejorar la vida de los ciudadanos