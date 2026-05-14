Sémper cree que Marlaska está fracasando y critica que Sánchez lo mantenga en el Gobierno: "hay muchas hipótesis"

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, considera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska está fracasando en su acción y culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerle en el Ejecutivo.

El dirigente popular ha sido preguntado, durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, por qué cree que el titular de Interior sigue en el Gobierno. A este respecto ha respondido que "hay muchas hipótesis y muchos análisis" de por qué lo hace, aunque no ha apuntado a ninguna en concreto.

Dicho esto, ha señalado que le escandaliza y preocupa que hoy los ministros "no se ocupan de ser ministros", sino que son candidatos o tuiteros, se dedican a "insultar" a medios de comunicación y periodistas y por eso, ha precisado, "no hacen bien su trabajo".

Y también, ha añadido, hay "ministros como Marlaska" que están "fracasando en su acción". Sémper dice sentir tener que decir esto porque conoce al ministro del Interior desde hace muchos años. Pero cree que la responsabilidad no es suya, sino de Pedro Sánchez "que es quien nombra a los ministros".

El dirigente popular ha realizado estas valoraciones de Fernando Grande Marlaska al hilo del fallecimiento de dos guardias civiles en aguas de Huelva persiguiendo a una lancha de narcotraficantes y de los abucheos que sufrió ayer el ministro del Interior en un acto en Jaén con la Guardia Civil.

Al respecto ha señalado que el no puede ocultar su "vínculo" emocional con la Guardia Civil dado que le salvaron la vida: "Yo estoy hoy hablando contigo aquí, estoy vivo, gracias a que la Guardia Civil detuvo un comando cuando iba a atentar contra mí".

También ha recordado que ha convivido con la Guardia Civil en Guipúzcoa en los años más difíciles, y por eso ha afirmado que su análisis no puede ser solo político, sino que también es "moral y ético".

NO VALE SOLO CON LAS MUESTRAS DE CONDOLENCIAS

Por ello, ha advertido con que "no vale solo con las muestras de condolencia, de ánimo, con este bla bla" ya que lo importante, en su opinión, es que los guardias y sus familias se sientan protegidos.

Sin embargo, ha destacado que la situación cada vez es más "preocupante" ya que todos los informes de profesionales y expertos dicen que en el Estrecho de Gibraltar, en todo lo que va la franja básicamente desde Cádiz hasta Huelva, incluso hasta Portugal, "el crimen organizado se está reforzando, cada vez es más eficaz y cada vez requiere de más medios para ser combatido".

Pero, ha lamentado que no haya cambiado nada a pesar del asesinato de dos guardias civiles en Barbate hace dos años porque el Gobierno "lo está haciendo mal y no ha hecho nada". De hecho, ha señalado que hoy la Guardia Civil no tiene más medios y sin embargo se enfrenta a un fenómeno como es el crimen organizado, "que cada vez es más potente".

Dicho esto, ha señalado que si gobierna su partido, implementarán un plan contra el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar que incluirá: la recuperación del OCON Sur, la "unidad de élite" que estaba "siendo eficaz" contra el narco y la modificación del Código Penal para incluir "penas más contundentes".

También se contemplará que los delitos por narcotráfico sean juzgados por la Audiencia Nacional para evitar que los jueces se vean acosados e impedir que haya presiones sobre agentes de la Policía o de la Guardia Civil. Además, considerarán profesión de riesgo a los agentes de la Guardia Civil al igual que lo es para las polticías autonómicas y locales.