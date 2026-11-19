1135421.1.260.149.20261119124653 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios. - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que el 'cara a cara' de esta noche contrastará el "modelo agotado" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el de la "nueva política" y "buena gestión" que representa el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo. A su entender, las promesas del presidente del Gobierno no tienen valor porque su palabra no tiene validez tras su actuación en estos ocho años en el Palacio de la Moncloa.

"Siento hablar en estos términos del presidente del Gobierno. Me gustaría hablar en estos términos exclusivamente políticos, pero es que la palabra de Pedro Sánchez no vale nada. Con lo cual lo que diga sobre lo que quiere hacer en el futuro no tiene ningún interés", ha declarado Sémper a los medios de comunicación en Villaverde (Madrid).

El dirigente del PP ha animado a los ciudadanos a ver el duelo que enfrentará a Sánchez y Feijóo --que organiza la Academia de Televisión y que emitirán en directo muchas televisiones-- porque va a ser "un cara a cara entre el presidente saliente y el presidente entrante".

Tras asegurar que en el PP están "muy esperanzados e ilusionados" con esta cita, Sémper ha recalcado que esta noche se van a reflejar "dos modelos de entender la política y dos modelos de ejercer el poder": "un modelo saliente" y "agotado" de Sánchez, que ha pensado "en exclusiva" en sus "intereses" y "anegado de casos de corrupción"; y el modelo político que ofrece Feijóo, basado en la "buena gestión", centrado en "solucionar los problemas" de los españoles y buscando que España "vuelva a funcionar".

"Es lo que se va a evidenciar, un modelo agotado que termina, que es el de Pedro Sánchez, y un modelo que viene, una nueva política que abre un nuevo futuro para España de esperanza y de ilusión", ha enfatizado, para añadir que los españoles no están "condenados a vivir en un sobresalto continuo", "en la depresión" o en "la preocupación continua" sino que tienen derecho a "ver el futuro con optimismo y esperanza".

AÑOS DE "CORRUPCIÓN" Y "ESCÁNDALOS" CON SÁNCHEZ

Sémper ha indicado que Sánchez no tiene un "modelo que ofrecer a los españoles" y no puede hacer "un balance positivo de estos años", subrayando que sus últimos cuatro años en Moncloa "han estado presididos por la corrupción, por los escándalos, por la incapacidad de gestión y por relegar los problemas de los españoles a segundo plano".

"El balance que va a poder hacer Pedro Sánchez esta noche de su gestión de estos últimos cuatro años, pues es extraordinariamente pobre", ha aseverado, para añadir que el jefe del Ejecutivo tampoco puede ofrecer "nada de crédito a futuro". Así, se ha preguntado quién cree hoy en la palabra del presidente del Gobierno. "¿Qué validez tiene la palabra de Sánchez?", ha interpelado

El portavoz nacional del PP ha señalado que España va a escuchar esta noche al candidato de su partido, que aspira a ser presidente del Gobierno y que va a presentar su alternativa. Además, ha destacado que las encuestas coinciden en que es el que tiene "más posibilidades" de llegar a Moncloa en los comicios del 29 de noviembre.

"Esta noche lo que va a hacer Feijóo es ofrecer a los españoles una alternativa y ofrecer un futuro mejor de lo que ha sido este pasado", ha concluido Sémper, que será una de las personas del PP que esta noche acompañará el líder del PP a la Academia de Televisión.