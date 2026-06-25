Sémper dice que Puente mintió en su reacción a la condena de Ábalos, con quien empatiza desde el "punto de vista humano"

El diputado del PP, Borja Sémper, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha aseverado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, mintió en su reacción a la condena de 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas' de su predecesor José Luis Ábalos y ha reconocido que empatiza "desde el punto de vista humano" con el extitular de Fomento.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'En boca de todos' de 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha recordado a Puente que las penas que imponen los jueces son las que se aprueban en el Congreso y que "un experimentado jurista" debería saber que los 24 años de pena no son por un solo delito, sino por "una acumulación de varios".

"Vivimos en un momento en el que hay una voluntad tal de desviar la atención y de generar falsos debates a cualquier costa, que esa costa también pasa a través de la verdad. Lo que es verdaderamente sorprendente es que un ministro mienta con ese descargo y con esa naturaleza", ha lamentado al ser interpelado por unas declaraciones del socialista en las que dijo que considera que la sentencia es desproporcionada como "cualquiera que tenga ojos".

Sobre Ábalos, Sémper ha admitido que empatiza con él "desde el punto de vista humano", pero no desde el punto de vista político porque considera que "los jueces deben actuar con mucha contundencia contra la corrupción".

LAS FILTRACIONES DE LA VIDA DE ZAPATERO

En otro orden de cosas, al ser interpelado por las filtraciones de la vida privada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el 'popular' ha dicho que convendría que todo quede "circunscrito a la actividad profesional o a la actividad supuestamente delictiva".

No obstante, ha puesto en duda que el juez del 'caso Plus Utra' --por el que está imputado Zapatero--, José Luis Calama, o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) "hayan tenido algo que ver" con la divulgación de la información personal del expresidente.

Por otro lado, ha afeado que haya quien viva la política "como si fuera un equipo de fútbol" y que, en esta legislatura, "los intereses de los españoles son subsidiarios de los intereses del poder". "Todo es una pantomima, vivimos una teatralización en el Congreso", ha espetado.