El Senado aprueba tramitar una ley del PP para "garantizar" que la Fiscalía actúe de oficio en los 'ongi etorris'

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PP para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de "garantizar" que la Fiscalía actúe de oficio ante actos de enaltecimiento o justificación del terrorismo, homenajes a terroristas condenados --conocidos como ongi etorris-- y manifestaciones de violencia callejera con finalidad terrorista.

La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta y al apoyo de Vox y UPN. Tras esta votación, la proposición de ley continuará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que decidirá si sigue adelante con el texto.

Según la propuesta de los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, se añade un nuevo apartado 17 al artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer de forma expresa la obligación de la Fiscalía de intervenir sin necesidad de denuncia previa.

De esta forma, el Ministerio Fiscal deberá actuar de oficio en defensa de la legalidad y del interés público cuando concurran conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, humillación a las víctimas o actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como ante manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas.

Durante el debate, el encargado de defender la propuesta ha sido el senador 'popular' Severiano Ángel Cuesta Alonso, que ha encontrado el apoyo de Vox y UPN entre los portavoces que han intervenido.

En concreto, la formación de Abascal ha defendido que "la libertad de expresión no ampara la apología del asesinato ni la legitimación de la violencia terrorista" y ha reiterado que en España "no hay espacio para homenajes a terroristas".

Por su parte, la senadora de UPN María Caballero ha apoyado la iniciativa mientras ha criticado las declaraciones realizadas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', donde defendió que debe haber "olvido, memoria, perdón y reconciliación de todos", unas palabras que la senadora ha calificado de "infames".

Asimismo, los populares han asegurado que en una sociedad democrática "no sería necesaria" una iniciativa de este tipo. Sin embargo, ante la "dependencia" de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y su decisión de "abdicar" de su "obligación", es "necesario".

En esta línea, Cuesta ha criticado que el Gobierno se niegue a perseguir este tipo de actos "en aras de una mal llamada convivencia", al tiempo que ha reprochado al PSOE su relación parlamentaria con EH Bildu.

RECHAZO DE PSOE Y OTROS GRUPOS: "INNECESARIA E IDEOLÓGICA"

Por su parte, la senadora socialista María del Lirio Martín García ha rechazado la propuesta del PP al considerar que se trata de una reforma "innecesaria, ideológica y hasta contraproducente".

Según ha sostenido, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya contempla que la Fiscalía promueva de oficio la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público, por lo que la iniciativa no aportaría "herramientas nuevas".

Además, ha advertido de que la propuesta podría entrar en conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión y ha acusado al PP de generar "ruido político" con una reforma que, a su juicio, no fortalece el Estado de derecho.

En la misma línea, varios grupos parlamentarios han cuestionado la necesidad de la iniciativa, como la senadora de Geroa Bai en el grupo Izquierda Confederal, Uxue Barkos, que ha criticado al PP de utilizar el dolor de las víctimas con fines políticos o desde el PNV que han afirmado que la propuesta es "redundante e innecesaria".

EH BILDU: "CRIMINALIZAR A LA IZQUIERDA SOBERANISTA VASCA"

Por su parte, el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha acusado al PP de utilizar esta iniciativa para "criminalizar a la izquierda soberanista vasca" y erosionar al Gobierno de coalición.

Durante su intervención, ha defendido que el camino hacia la paz pasa por el "diálogo y la reconciliación" y ha insistido en la necesidad de reconocer y reparar a todas las víctimas de las distintas violencias.

En términos similares se ha expresado el senador de Junts Francesc Xavier Ten, que ha advertido de que la reforma introduce "una declaración política" que podría abrir la puerta a interpretaciones amplias de conceptos como enaltecimiento o intimidación en el espacio público.