El Senado debatirá una ley del PP para multar con hasta 150.000 euros los actos de homenaje a ETA

Archivo - Movilización en apoyo a los presos de ETA - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado debatirá este miércoles, 8 de abril, una proposición de ley del PP que tiene por objeto castigar los actos públicos de homenaje a condenados de ETA, conocidos como 'ongi etorris', con multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros.

La propuesta, que será admitida a trámite por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, reforma la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para añadir un nuevo título octavo para la prevención y sanción de los "actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas", que contemple sanciones administrativas para los responsables de estas actuaciones.

La Cámara Alta admitió a trámite otra proposición de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo para garantizar que la Fiscalía actúe de oficio ante actos enaltecimiento o justificación del terrorismo, 'ongi etorris' y manifestaciones de violencia callejera con finalidad terrorista.

LAS MULTAS IRÁN DESDE LEVES A MUY GRAVES

La propuesta que se debatirá este miércoles, según consta en el orden del día del Pleno, incluirá infracciones para los actos de homenaje a etarras que podrán ser leves, cuando las conductas sean aisladas o de escasa difusión pública; graves, cuando las conductas sean organizadas, reiteradas o tengan un impacto relevante; y muy graves cuando sean en lugares oficiales o masivos, o que incluyan exaltación explícita de organizaciones terroristas, participación de cargos públicos o reiteración de infracciones graves.

Las sanciones leves serán sancionadas con multa de entre 200 y 2.000 euros, las graves con una cuantía entre 2.001 y 10.000 euros, y las más graves desde los 10.001 euros hasta los 150.000.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha defendido impulsar esta iniciativa para que estas conductas tengan alcance penal y ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como uno de los responsables de no frenar estos actos que, a su juicio, "lesionan la dignidad de quienes padecieron la violencia terrorista".

"Después de engañarnos a todos diciendo que jamás pactaría con ellos, acordó con Otegi acercar para luego liberar a los presos de ETA. Y ahora se cruza de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor", ha aseverado García.

García ha explicado que la actual normativa tipifica las conductas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, pero no contempla actos en el espacio público que no alcanzan el umbral penal. Por ello, el PP quiere incluir esos actos dentro de la legislación.

"Las víctimas no están solas, tienen al Partido Popular que no descansará hasta acabar con esas situaciones, al igual que luchó contra la kale borroka", ha remachado.