El Senado suspende su agenda institucional de hoy y mañana por al accidente de Toledo

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha decidido suspender toda la agenda institucional de la Cámara Alta durante este miércoles y este jueves por al accidente ferroviario que se ha producido entre los municipios toledanos de Los Yébenes y Urda.

"Siguiendo instrucciones de la Presidencia del Senado, se comunica a miembros de la Cámara y al todo el personal que presta servicios en la misma que, como consecuencia del accidente ferroviario acaecido esta mañana, en Urda (Toledo), queda suspendida toda la agenda institucional de la Cámara durante el presente día de hoy, 28 de octubre, y, asimismo, durante el día de mañana", han informado fuentes de Presidencia.