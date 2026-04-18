Sheinbaum sobre la crisis con España: "Lo importante es reconocer la fuerza de los pueblos originarios" para México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

HOSPITALET DE LLOBREGAT 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este sábado que "nunca hubo" una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista y dice que lo importante es reconocer "la fuerza de los pueblos originarios" para México.

En unas breves declaraciones a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre las tensiones entre España y México tras la carta que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Rey Felipe VI exigiéndole una disculpa por los excesos que se cometieron durante la Consquista de América, en el siglo XVI.

"No hay crisis diplomática, nunca la ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", ha señalado al ser interrogada sobre si daba por concluido el choque con España.

Este es el primer viaje que hace Sheinbaum a Europa desde que es presidenta y se produce después de varios gestos de acercamiento entre ambos países, primero del ministro de Exteriores José Manuel Albares y después del Rey, que recientemente reconoció que hubo "mucho abuso" tras la llegada de los españoles al continente americano.