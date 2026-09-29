El Sindicato de Inquilinas reclama a los sindicatos la convocatoria de una huelga general: "Ahora hay camino"

Cientos de personas durante la asamblea informativa, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas convoca una asamblea en la Puerta del Sol para informar sobre la situación de la acampada por el derecho a la vivienda. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas ha reclamado en la asamblea de este martes la convocatoria de una huelga general en protesta por la crisis de vivienda, y que extienda las movilizaciones más allá de la acampada en la Puerta del Sol y las manifestaciones convocadas para este sábado.

"Ahora hay un camino", ha afirmado Alicia del Río, portavoz del Sindicato, en referencia a la convocatoria de una huelga en un mensaje dirigido a los sindicatos. Una idea que también ha reivindicado Valeria Racu, otra de las caras visibles de la organización al frente de la protesta.

La primera asamblea celebrada en la emblemática plaza de Madrid ha transcurrido entre gritos de "no nos vamos, nos quedamos" que interrumpían a Racu, mientras se abordaban los decretos aprobados este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y el regreso de Maricarmen a su casa.

"Hace falta ya una huelga general", ha sido otro de los cánticos más coreados por los presentes en la Asamblea organizada por el Sindicato, que ha pedido no cesar en las reivindicaciones para que las marchas convocadas en distintas ciudades sean "masivas".

Desde la organización han reiterado que "esto acaba de empezar" y han emplazado a todos los ciudadanos presentes a manifestarse este sábado y no tener apego a "una tienda de campaña", sino a "una lucha" en defensa de los inquilinos.

Ambas portavoces han reivindicado la "movilización social" que ha "obligado" al Ejecutivo a elaborar los dos reales decretos que recogen medidas "arrancadas" al Partido Socialista y Sumar "gracias" a las protestas que acumulan más de 78 horas en Madrid.