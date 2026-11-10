El sindicato de mandos de la Policía pide la dimisión de Marlaska tras la muerte del agente en Oviedo

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona en Oviedo donde ha fallecido un agente de la Policía Nacional y otro ha resultado herido de gravedad - Juan Vega - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), el más representativo entre los mandos de la Policía Nacional, ha pedido este martes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el operativo en el que ha fallecido un agente en Oviedo por la explosión de una mochila.

El SPP ha recordado que Marlaska "ha negado reiteradamente el reconocimiento de profesión de riesgo", una reivindicación que comparten la mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

La Policía Nacional mantiene abierta desde este martes por la mañana la operación policial en Oviedo para identificar al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y por colocar un artefacto explosivo en una mochila que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector, así como heridas graves en otro agente de los TEDAX.

"Hoy es un día de luto para la Policía Nacional. El fallecimiento de uno de nuestros mandos y las graves heridas de otro, vuelven a poner de manifiesto los riesgos que asumen cada día quienes velan por la seguridad de todos", ha señalado el SPP en un comunicado.

"Hay momentos en los que la responsabilidad política no puede seguir eludiéndose", ha continuado el SPP, que ha exigido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska. "La Policía Nacional merece respeto, reconocimiento y protección", ha enfatizado.

Tanto el SPP como la Unión de Oficiales, las dos organizaciones representativas entre los mandos de Policía y Guardia Civil, respectivamente, han respaldado las demandas para el reconocimiento de profesión de riesgo por ser necesario para una "jubilación digna", como ocurre en policías autonómicas y locales.

Sin embargo, ni SPP ni la Unión de Oficiales han compartido la estrategia reciente de reivindicaciones del resto de organizaciones representativas de Policía y Guardia Civil, que protagonizaron un encierro en la Secretaría de Estado de Seguridad o, más recientemente, se disfrazaron de presos en una reunión del Consejo de la Policía.