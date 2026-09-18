Sindicatos de la Policía denuncian "falta de previsión" del Gobierno en el traslado de migrantes al Puerto de Ceuta

Inmigrantes durante el traslado al campamento en el Puerto de Ceuta- EUROPA PRESS/GABRIELA SARDÁ

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos de la Policía Nacional han censurado este viernes la "falta de previsión" del Gobierno en el dispositivo que a primera hora de la mañana ha trasladado a los migrantes al campamento habilitado en el Puerto de Ceuta.

En un comunicado, Jupol ha denunciado el "riesgo" al que el Gobierno ha vuelto a someter a los policías en Ceuta por su "falta de previsión". El sindicato ha alertado de que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han afrontado un dispositivo que, según ellos, ha sido "improvisado, sin medios ni planificación suficientes y en unas condiciones que comprometen su seguridad".

Fuentes policiales oficiales han defendido el dispositivo desplegado con más de 240 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque, aseguran, ha permitido trasladar a los migrantes usando la fuerza mínima para mantener el orden público y contener las avalanchas.

En concreto, señalan que han sido movilizados 170 agentes 'antidisturbios' de la UIP, apoyados por otros 70 guardias civiles del GRS y seguridad ciudadana. El dispositivo ha sido coordinado por la Policía Nacional y desde el Gobierno han destacado que ha transcurrido "con normalidad y sin incidencias destacables".

IMÁGENES DESOLADORAS

Según Jupol, los 170 agentes de la UIP corresponden al total de efectivos desplegados actualmente en Ceuta para atender el conjunto de las necesidades operativas de la ciudad, "y no a un dispositivo exclusivo para estos traslados" al Puerto de Ceuta, que apuntan que ha contado con unos 70 efectivos.

Desde el SUP también han hablado de imágenes "desoladoras" por los momentos de tensión y carreras de migrantes cuando eran trasladados al Puerto de Ceuta, echando en falta una mayor planificación que hubieran impedido las "avalanchas, carreras descontroladas y momentos de tensión".

"Vamos a estar muy pendientes de que se cumplan las garantías de seguridad", ha señalado el sindicato, que consiguió durante unas horas paralizar el campamento en el Puerto de Ceuta que, finalmente, ha sido autorizado por la Audiencia Nacional.

CESE DEL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA

Desde CEP también se ha valorado de forma negativa el dispositivo desplegado de madrugada, exigiendo el cese "inmediato y fulminante" del jefe superior de la Policía en Ceuta ante una situación que ha definido de "caos". "La Delegación del Gobierno tampoco puede eludir su nefasto papel en lo ocurrido", ha apuntado.

Por parte de la Guardia Civil, la asociación profesional Jucil ha avisado que concentrar a miles de personas junto a una infraestructura crítica como es el Puerto de Ceuta "puede incrementar la presión sobre la operativa portuaria".