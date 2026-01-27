Sindicatos de Policía rechazan la regularización de migrantes: "Es por cálculo político y pone en riesgo la seguridad"

Archivo - Varios agentes de la Policía Nacional durante un control policial en el Puente de Hendaya - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

Sindicatos de la Policía Nacional han rechazado la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el PSOE y Podemos, que relacionan con un "cálculo político", porque se va a llevar a cabo "sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad". En este sentido, han alertado del "efecto llamada" y del "balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos".

"Es una regularización masiva sin medios, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad", ha sostenido el SUP en un comunicado en el que lamenta que el Gobierno "traslada toda la carga a la Policía y agrava la presión en fronteras y servicios ya saturados".

El SUP ha afeado la "absoluta irresponsabilidad" que supone el acuerdo para una regularización extraordinaria que puede beneficiar a medio millón de personas residentes en España, según adelantó este lunes la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Este sindicato ha recordado que "no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. "Advertimos también del efecto llamada directo e inmediato que generan este tipo de anuncios", ha continuado el SUP, que como otros sindicatos ha afeado a Podemos que acuse de forma genérica a la Policía de "racismo institucional".

"El resultado es siempre el mismo: beneficio para las mafias que trafican con seres humanos y abandono institucional de la Policía", ha terciado el SUP.

COLAPSO EN EXTRANJERÍA Y RIESGOS OPERATIVOS

Jupol ha advertido del "colapso" en Extranjería y de los "riesgos operativos de una regularización masiva sin refuerzo policial" en un comunicado en el que también ha mostrado su "seria preocupación por el impacto operativo y funcional" de esta medida.

"La tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán, principalmente, sobre unas unidades de Extranjería que ya se encuentran saturadas en la mayor parte del territorio nacional", ha señalado.

Jupol también advierte de que uno de los requisitos sea la ausencia de antecedentes penales firmes. "Una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse", ha apuntado.

"Decisiones como esta suponen un auténtico balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos", ha añadido.

MEDIDA CONTRARIA A LA ESTRATEGIA DE EUROPA

Otro de los sindicatos de la Policía que ha valorado la regularización masiva es CEP, que ha subrayado la falta de consenso. "El Gobierno rompe dos décadas de consenso sobre regularización de inmigrantes y decide aprobar una reforma que perjudicará gravemente la lucha policial contra las mafias", ha apuntado, añadiendo que sitúa a España "frente a la estrategia impulsada por Europa en esta materia".

"La elección de una u otra ruta de llegada a Europa está relacionada con las oportunidades que el país de acogida ofrezca para garantizar el objetivo final de cualquier inmigrante que, lógicamente, es permanecer en suelo europeo de forma permanente", ha avisado.

El sindicato CEP ha relacionado la medida con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de "restaurar" los apoyos parlamentarios. "Esta medida nos aleja del consenso europeo sobre la gestión de flujos migratorios basada en el orden y la previsibilidad, en la firmeza frente a las mafias y en evitar cualquier mensaje que pueda ser utilizado como efecto llamada", ha concluido.