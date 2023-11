Sindicatos policiales censuran órdenes políticas en actuación de Ferraz y que Marlaska se esconda tras los agentes

JUPOL pide el cese del delegado del Gobierno, CEP señala al ministro y SUP reclama comparecencias y que no se les use "con fines partidistas"



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Nacional han defendido la actuación de los agentes que cargaron ayer tras los incidentes frente a la sede del PSOE en Ferraz, pero algunos han criticado abiertamente las "órdenes políticas" que desencadenaron las cargas y también que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esté "escondido" mientras el foco se pone en los agentes y se "enmascara el descontento por la ley de amnistía".

En un comunicado, JUPOL ha pedido este martes el cese o la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "por las órdenes emitidas en la noche de ayer en las que presuntamente ordenó la carga contra los manifestantes de la calle Ferraz", comparando la "celeridad" de la decisión con los disturbios en 2019 en Barcelona tras la sentencia del 'procés'.

Este sindicato ha criticado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a quien reclama que "dé la cara y que depure las responsabilidades existentes tanto en la cúpula del Gobierno como en la de Interior, así como la defensa de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron bajo órdenes políticas".

A las críticas se ha sumado el sindicato CEP, que en otro comunicado también ha calificado de "bochornoso, lamentable y escandaloso" que el ministro del Interior se mantenga "escondido y silente, esperando a que escampe la tormenta y que sean los policías quienes reciban críticas por hacer su trabajo".

Según CEP, la protesta frente a la sede del PSOE en Ferraz fue "legítima", aunque "reventada por exaltados". Fuentes policiales han confirmado este martes que detectaron 200 infiltrados de "estética ultra" que provocaron incidentes, lo que se saldó con tres detenidos en un dispositivo en el que se uso material antidisturbio como botes de humo y gas lacrimógeno.

PROTESTA LEGÍTIMA, REVENTADA POR EXALTADOS

"Una protesta legítima, reventada por exaltados con una intervención policial que tiene todo nuestro apoyo; y un ministro callado, escondido, que no da la cara por los policías ni asume sus responsabilidades", ha sostenido CEP, que ha pedido a los organizadores de este tipo de actos que "condenen la violencia de los camorristas profesionales, que no han logrado empañar la actitud cívica del resto de asistentes".

Para la CEP resulta "muy llamativo" que ningún partido pida a Grande-Marlaska explicaciones por las directrices y los criterios generales, "no los operativos y tácticos", que guiaron el dispositivo de ayer noche en Ferraz. "Con los policías, señor ministro, hay que estar a las duras y a las maduras", han añadido.

ENMASCARAR DESCONTENTO POR AMNISTÍA

JUPOL también ha defendido que la actuación en Ferraz fue "proporcional" y ha lanzado un llamamiento a la "calma", aunque lamentando que las órdenes emitidas "presuntamente desde el Gobierno" han conseguido "poner el foco en la intervención policial y enmascarar el descontento social generado por la Ley de Amnistía y por los pactos de investidura".

En un comunicado, ha lamentado el "ataque" que están recibiendo en redes sociales y diversas plataformas los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tras las cargas policiales que se llevaron a cabo anoche en Madrid en la protesta ante la sede nacional del PSOE por la ley de amnistía y las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez.

El sindicato ha hecho un "llamamiento a la calma a la ciudadanía para evitar que se repitan situaciones como las vividas la pasada noche en Ferraz" en una protesta con unas 3.800 personas --según la Delegación del Gobierno-- y en la que Policía detectó a unos 200 infiltrados de "estética ultra" que provocaron incidentes, lo que se saldó con tres detenidos.

LANZAMIENTO DE OBJETOS CONTRA POLICÍAS

Desde la organización sindical se ha manifestado que, "presuntamente", la actuación policial se produce por "órdenes directas, recibidas en los diferentes grupos intervinientes, por parte de la cúpula del Gobierno y tras diversos intentos de los manifestantes de romper el cordón policial y el lanzamiento por parte de estos de objetos contundentes contra los agentes".

Desde el sindicato han asegurado que la actuación policial se llevó a cabo de manera "completamente proporcional a las agresiones que estaban recibiendo los agentes, empleando los materiales autorizados y un uso proporcionado de la fuerza".

No obstante, JUPOL muestra su "sorpresa por la celeridad y contundencia con la que se han tomado por parte de la cúpula policial la decisión de actuar".

"Una forma de proceder que si se hubiera aplicado por ejemplo en los disturbios de Barcelona de 2019 --tras la sentencia del 'procés'-- hubieran podido evitar cientos de policías heridos y que tres agentes de la UIP ahora no estuvieran jubilados por las lesiones sufridas", han señalado.

SUP PIDE COMPARECENCIAS URGENTES

El SUP también ha defendido la intervención de los agentes de la UIP en Ferraz y ha solicitado la comparecencia urgente del delegado del Gobierno en Madrid y del ministro del Interior "como responsables últimos de la actuación".

"En un Estado de derecho los policías somos responsables y neutrales políticamente y no vamos a consentir que se nos utilice con fines partidistas", ha señalado el SUP en un comunicado en el que señala a la "infiltración de grupúsculos violentos en una manifestación pacífica". "La reventaron con el objeto de sobrepasar el cordón policial suponiendo un grave riesgo inminente", han añadido en un comunicado.

"Los que anteayer nos llamaban fachas hoy elogiaban nuestra intervención, y los que anteayer elogiaban nuestras actuaciones hoy nos dicen que somos la policía del régimen", ha lamentado el SUP, que ha subrayado que el único fin de la Policía "es garantizar que no se traspasen líneas rojas cumpliendo y haciendo cumplir la ley".

Fuentes del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska han defendido la actuación "proporcional" de la Policía Nacional en la manifestación frente a la sede del PSOE en Ferraz y ha negado que se dieran órdenes políticas a los agentes tras las críticas recibidas por el PP por "obligar" a la Policía Nacional "a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR".

"El PP se confunde de Ministerio del Interior, lo confunde con el de Zoido o Fernández Díaz, en el que se daban órdenes políticas a los agentes", han señalado fuentes de Interior, en referencia a los ministros del PP.