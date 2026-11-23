El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la conmemoración del 50º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "deje la propaganda electoral" y atienda a su reivindicación de ser reconocidos como profesión de riesgo y de proporcionarles más medios, tras el ataque con una botella incendiaria lanzada de madrugada contra la comisaría provincial de Palencia.

Unos hechos, han recordado desde Jupol y SUP, que se producen una semana después de que un policía nacional resultara herido al ser apuñalado en una comisaría de Medina del Campo (Valladolid) y de que otro agente del Tedax falleciera en Oviedo al estallar una mochila con explosivos en un operativo tras un tiroteo.

"Resulta intolerable que mientras nuestros compañeros se juegan literalmente la vida, defendiendo la seguridad de todos los ciudadanos y enfrentándose a ataques como el de esta noche, el ministro Fernando Grande-Marlaska siga instalado en la propaganda electoral", ha señalado Jupol en un comunicado.

Este sindicato ha reprochado a Marlaska que "baile de mitin en mitin" como candidato en la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 29-N, al entender que está "completamente desconectado de la realidad de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Los policías necesitamos medios, protección, reconocimiento y derechos", han enfatizado.

QUE MARLASKA DEJE DE MIRAR HACIA OTRO LADO

Por su parte, el SUP ha advertido del "peligro" que sufren a diario los policías. "Exigimos a Marlaska que deje de mirar hacia otro lado", ha indicado en un comunicado en el que afean la "desprotección que sufren los agentes".

"Los policías estamos expuestos a la violencia incluso dentro de nuestras propias dependencias", ha continuado el SUP, que ha recordado que habían advertido con anterioridad en sus informes remitidos a la administración de "riesgos de intrusión, sabotaje y/o agresión" en comisarías como la de Medina del Campo.

El pasado 17 de noviembre por la tarde, un hombre armado con un cuchillo fue detenido después de acceder a las dependencias policiales y asestar varias puñaladas a un agente de servicio, al que llegó a arrebatarle la pistola.