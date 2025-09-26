Sira Rego espera que el buque español sirva de elemento "disuasorio" ante un posible ataque a la Flotilla a Gaza

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho confiar en que el envío de un buque de Acción Marítima (BAM) de la Armada española para apoyar a la Flotilla Global Sumud, que viaja a Gaza para intentar romper el bloqueo y hacer llegar ayuda humanitaria a la zona, "genere unas ciertas garantías" y actúe como "elemento disuasorio" ante una posible actuación de Israel para impedir su llegada a puerto.

En declaraciones en el Congreso al ser preguntada sobre si teme un ataque por parte de Israel, Rego ha destacado que los integrantes de la flotilla han mostrado su satisfacción por el envío del 'Furor' y por el "acompañamiento" que les va a prestar.

"Yo confío en que todo esté en orden, que esto genere unas ciertas garantías y sobre todo seguridad para hacer el proceso de acompañamiento y que sirva como elemento de apoyo y disuasorio", ha comentado.

Sin embargo, ha rehusado contestar a cómo debería actuar España si Israel ataca estas embarcaciones en las que participar personas de distintos países. "De momento tenemos a este buque que está acompañando, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que hemos dicho desde el Gobierno es que vamos a dar apoyo, cobertura y asistencia y creo que lo estamos demostrando", se ha limitado a decir.