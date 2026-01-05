Socios del Gobierno exigen cancelar los partidos del Maccabi en Madrid y Barcelona para "no legitimar el genocidio"

Archivo - Dzanan Musa of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague, Regular Season round 21, basketball match played between Real Madrid and Maccabi Playtika Tel Aviv at Movistar Arena on January 14, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diferentes formaciones políticas de izquierda y organizaciones sindicales se han sumado a la petición de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Coalició Prou Complicitat amb Israel, a la que se han sumado decenas de entidades y asociaciones, para exiger la cancelación de los partidos de la Euroliga de Baloncesto que enfrentarán esta semana en España al Real Madrid y al Barcelona con el Maccabi Tel Aviv de Israel.

El primero de los enfrentamientos tendrá lugar este miércoles en el Palacio Blaugrana de la ciudad condal y el segundo en el recinto Movistar Arena de la capital el jueves día 8. Ambos han sido calificados de alto riesgo y, para evitar incidentes, se jugarán a puerta cerrada. Además, se ha reforzado la presencia de las Fuerzas de Seguridad ante la previsión de manifestaciones propalestinos.

El portavoz de IU y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha señalado este lunes que ambos encuentros se celebrará sin público "ante la indignación popular" y ha pedido que los equipos deportivos israelíes sean expulsados de todas las competiciones. "Que jueguen sin público es un primer paso que evidencia la vergüenza de normalizar a un Estado genocida", ha escrito en la red social 'X'.

Santiago ha señalado también que el deporte "llena de vida los barrios y por eso no debe servir para legitimar la muerte y el genocidio". Además, considera que estos eventos deportivos "solo buscan hacer propaganda.

En la misma línea, Podemos Madrid ha indicado que el baloncesto "no puede lavar la cara a un Estado genocida como el de Israel y Madrid no puede ser una ciudad ajena a la injusticia y violencia que sufre el pueblo palestino". "Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deben impedir el blanqueamiento de los genocidas. Viva Palestina libre", ha apuntado.

Ambas formaciones, junto a otros como Más Madrid, Recortes Cero y Anticapitalistas, y sindicatos como CCOO y UGT, se han sumado al llamamiento de la FRAVM a que se suspenda el partido en el Movistar Arena porque entienden que se utiliza el deporte "como herramienta de normalización de un Estado investigado por genocidio" contra el pueblo palestino.

Por su parte, la coalición catalana que ha encabezado el llamamiento al boicot del partido en Barcelona ha pedido además que no se permita la entrada de representantes del estado israelí en la ciudad en el marco de este partido y que las instituciones actúen para evitar que el deporte "contribuya a normalizar el genocidio contra el pueblo palestino". A su comunicado se han sumado partidos como ERC, los Comunes y la CUP, entre otros.