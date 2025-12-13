Estos son los municipios de España con la menor renta por habitante

Archivo - Vista de Benidorm (Alicante), en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM - Archivo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Varios municipios de Tenerife y Alicante registraron los niveles de renta media por habitante más bajos de España en 2021 y 2022, con El Ejido (Almería), Arona (Tenerife), Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Elda (Alicante) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) liderando la tabla de las localidades de 50.000 habitantes con menores ingresos de España para sus ciudadanos.

Así consta en un informe elaborado esta semana por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la Renta personal de los municipios españoles y su distribución del período 2004-2022, una investigación llevada a cabo por los investigadores Miriam Hortas-Rico (Universidad Autónoma de Madrid) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid y Fedea).

En 2021, El Ejido registró un total de 12.843 euros por habitante, mientras que Arona alcanzó los 13.047 euros y Santa Lucía de Tirajana se situó en 13.551 euros. Le siguieron Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con 14.158 euros, Elda (Alicante) con 14.245 euros, Granadilla de Abona (Tenerife), con 14.555 y Torrevieja (Alicante) con 14.750 euros.

Por encima de los 15.000 euros se situó Arrecife (Tenerife), con 15.289 euros, seguido de Lorca (Murcia), con 15.697 euros, y Benidorm (Alicante), que alcanzó los 15.744 euros por habitante. Con todo, Tenerife y Alicante fueron las provincias con más municipios en esta clasificación, con tres cada uno.

Un año más tarde, El Ejido repitió como el municipio con menor renta media por habitante, con 13.818 euros, como también lo hizo Sanlúcar de Barrameda, alcanzando ya los 15.067 euros. Elda (Alicante) se situó como el tercero, con 15.566, y le siguió Arona (15.668), Santa Lucía de Tirajana (15.725), Torrevieja (Alicante) (16.327), Lorca (16.566) y Granadilla de Abona (16.688). Además, entraron Utrera (Sevilla), con 16.865, y Motril (Granada) completando la tabla, con 17.107 euros por habitante.

POZUELO, BOADILLA Y ALCOBENDAS, LA MAYOR RENTA MEDIA POR HABITANTE

En el lado opuesto, Pozuelo de Alarcón (Madrid) lideró en 2021 la lista de los diez municipios con mayor renta media por habitante, con un total de 70.563 en 2022, seguido de Boadilla del Monte (Madrid), con 54.155 euros, Alcobendas (Madrid), con 50.404 euros, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 49.738 euros, Majadahonda (Madrid), con 48.799 euros, Las Rozas (Madrid), con 45.425 euros, Castelldefels (Barcelona), con 37.394 euros, Madrid, con 34.008 euros, Barcelona, con 32.870 euros, y San Sebastián de los Reyes (Madrid), con 32.573 euros.

Con estos datos, Madrid, con siete, se erigió como la provincia que más municipios con niveles altos de renta media acumuló en el periodo de 2021, por delante de Barcelona, con tres.

Por su parte, en 2022, Pozuelo repitió como el municipio con mayor renta media de España, alcanzando los 75.798 euros, seguido de Boadilla, con 58.616 euros y Sant Cugat del Vallès (53.752 euros), que desbancó a Alcobendas, con 52.551 euros. Por detrás llegaron Majadahonda, con 51.133 euros, Las Rozas, con 49.003 euros, y entró Tres Cantos (Madrid) con 40.296 euros, seguido de Castelldefels, con 36.894, Madrid, con 36.000, y Barcelona, con 35.192.