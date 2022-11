Stoltenberg alerta en contra de la "fatiga" y anima a seguir apoyando militarmente a Ucrania

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, interviene durante la sesión plenaria de la tercera jornada de la 68º sesión anual de la Asamblea Parlamentaria - Alberto Ortega - Europa Press

Defiende que Putin no puede ganar por la fuerza porque el precio que pagaría la OTAN sería mayor que su respaldo a Kiev

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha alertado del riesgo de caer en la "fatiga" respecto a seguir ayudando a Ucrania, subrayando que de hecho la mejor manera de forzar la paz y una salida negociada al conflicto es evitar que Rusia se termine imponiendo por la fuerza.

"Debemos evitar que esto ocurra a toda costa", ha defendido Stoltenberg en su intervención ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, reunida en Madrid, tras ser preguntado por uno de sus miembros por el riesgo de fatiga entre los aliados respecto a mantener el apoyo militar a Ucrania.

"No debemos pensar que las democracias no pueden sostener el esfuerzo en el tiempo de forma temporal, eso sería una catástrofe para Ucrania y peligroso para nosotros porque la lección aprendida sería que con la fuerza se puede conseguir lo que se quiere", ha advertido, recalcando que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no puede ganar".

En este sentido, el secretario general de la Alianza ha recalcado que "tenemos que estar preparados para apoyar a Ucrania por mucho tiempo y a pagar el precio". "El precio que pagamos como aliados se calcula en dinero, en cambio el de los ucranianos se calcula en sangre", ha ilustrado, previniendo de que "si permitimos a Putin que gane todos tendríamos que pagar un precio más alto".

"Todos queremos que termine la guerra", ha subrayado Stoltenberg, incidiendo que esto pasará en algún momento por una mesa de negociación en la que lo que ocurra en el campo de batalla será clave. "Si queremos un resultado aceptable para Ucrania, para que pueda prevalecer como nación independiente y soberana, la manera de lograrlo es aumentar el apoyo militar", ha defendido.

SI UCRANIA DEJA DE LUCHAR DESAPARECE

"Si el presidente Putin deja de luchar tendríamos paz, si (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski y Ucrania dejan de luchar dejarán de existir como nación libre y soberana", ha razonado el máximo responsable de la OTAN, insistiendo en que "si queremos una solución pacífica y democrática tenemos que aumentar el apoyo" a Ucrania.

Asimismo, ha reconocido que para evitar la fatiga es necesario que los gobiernos cuenten con el respaldo de los ciudadanos, por lo que ha conminado a los miembros de la Asamblea Parlamentaria a que ayuden a hacer entender "por qué hay que pagar un precio para defender la democracia y la libertad" en este país.

En otro orden de cosas, Stoltenberg se ha mostrado muy agradecido de la ayuda brindada por los aliados a Ucrania hasta ahora y de la que ya está en camino sobre todo para reforzar sus defensas antiaéreas ante los continuados ataques con misiles y drones rusos contra sus infraestructuras críticas, al tiempo que se felicitado del incremento de capacidades aliadas en el flanco oriental.

En este sentido, ha resaltado que se ha incrementado la presencia en los países próximos a Rusia --en particular los bálticos-- por tierra, mar y aire y ha dejado claro que podría reforzarse aún más con barcos y aviones adicionales "si fuera necesario". No obstante, ha incidido en que "la OTAN no tiene capacidad ilimitada" sino que depende de lo que aporten sus 30 estados miembro.

ADHESIÓN DE SUECIA Y FINLANDIA

Por otra parte, ha animado a Hungría y Turquía a que completen la ratificación de la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Estos dos países son los únicos de los 30 miembros de la Alianza que aún no han ratificado el protocolo de adhesión. "Ha llegado la hora de finalizar el proceso de ratificación", ha incidido.

Con todo, Stoltenberg ha dejado claro que los aliados están dispuestos a garantizar la seguridad de estos dos países aunque aún no sean miembros de pleno derecho en caso de una eventual agresión por parte de Rusia.

En esta misma línea, se ha mostrado partidario de apoyar más a países como Georgia o Moldavia. "Si no podemos ofrecerles la plena adhesión creo que tenemos que ayudarles de otra manera", ha dicho, subrayando que en su opinión se tendría que haber apoyado más a Ucrania "antes".