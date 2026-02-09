Sumar avisa a Sánchez que los "fuegos de artificio" no frenan a Vox y defiende su papel para que IU conserve escaño

Archivo - La coordinadora de Sumar, Lara Hernández (i), la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (c), y la europarlamentaria Vula Tsetsi (d), durante la conferencia política de Sumar, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que impulse medidas potentes para revertir el ascenso de Vox, sobre todo en materia de vivienda. "Los fuegos artificiales no sirven", ha remachado.

En rueda de prensa este lunes en Madrid tras los comicios del 8F, ha defendido que la presencia de su formación en la candidatura de coalición con IU en Aragón ha sido clave para que la izquierda estatal mantenga un escaño en esta comunidad.

Aparte, ha reconocido, además, que una lista de unidad con Podemos (que ha pasado a ser fuerza extraparlamentaria) y CHA (que ha doblado escaños) habría cosechado mejores resultados que los obtenidos en la noche electoral.

Hernández ha disertado que no están felices por el resultado cosechado por la lista de IU-Sumar, que solo aporta el acta a la candidata Marta Abengochea, pero ha expresado que tiene su valor mantener representación en un momento de "retroceso" del espacio de la izquierda y tras una campaña "muy difícil".

EL PSOE NO ESTÁ DANDO UNA RESPUESTA CORRECTA

Durante su comparecencia, ha criticado al presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, dado que su jugada de "adelanto electoral" le ha salido "muy mal" al perder votos y escaños. Asimismo, ha dicho que esta estrategia del PP de concatenar comicios regionales tiene el efecto "boomerang" de hacerles "depender más si cabe de Vox".

Dicho esto, Hernández ha subrayado que el PSOE, con su desplome en Aragón, evidencia que no tiene "una respuesta concreta ni tampoco correcta" ante el auge de Vox, que ha doblado escaños en esta comunidad.

La dirigente de Sumar ha diagnosticado que hay que atajar cuanto antes el viraje del electorado hacia la derecha y por ello, en vísperas de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, le ha instado a apostar de forma definitiva por medidas que mejoren las condiciones de vida de la sociedad.

En especial, ha reclamado que asuma la demanda de Sumar de intervenir el mercado de la vivienda con la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, una exigencia hasta ahora desoída por los socialistas.

TOCA AUTOCRÍTICA ANTE EL RETROCESO DE LA IZQUIERDA

De hecho, la coordinadora de Sumar ha sentenciado que los comicios en Aragón y Extremadura evidencian que los "fuegos artificiales" no sirven en las urnas, porque son "efímeros" y lo que le preocupa a la gente es poder llegar en condiciones óptimas a fin de mes. "Le pedimos respuestas claras", ha apostillado sobre el presidente.

Dentro del ecosistema de la izquierda alternativa, Hernández ha manifestado su preocupación por el aumento de voto a la ultraderecha y que en un contexto general hay que hacer "autocrítica" de por qué no aprovechan el "hastío" por las políticas del PP a nivel autonómico hacia la izquierda.

Por tanto, ha señalado que el camino es generar instrumentos electorales "sólidos" e "ilusionantes" que interpele a las bases progresistas "indignadas" pero que ahora están en la abstención. Y de nuevo ha arengado que la unidad habría permitido al conjunto de la izquierda tener mejor representación.

