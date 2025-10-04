Sumar avisa que votar contra el decreto del embargo de armas a Israel es colocarse "al lado de los genocidas"

La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, interviene durante la celebración del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, el primero del presente curso político, en el Espacio Unonueve, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Llama a los grupos del Congreso a convalidar la próxima semana la norma, pese a que "se puede y se debe mejorar"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha avisado a los partidos políticos que no apoyen la próxima semana la convalidación en el Congreso del real decreto para el embargo de armas a Israel que se estarán colocando "al lado de los genocidas" y de la "barbarie", y le ha instado a votar favorablemente incluso si la norma "se debe mejorar".

"Quien se coloque a favor de la convalidación del real decreto de embargo de armas se está situando del lado de la humanidad y del lado de la defensa de la causa palestina. Quien vote en contra de la convalidación se está situando del lado de los genocidas y del lado de la barbarie", ha advertido en declaraciones a los medios antes de acudir a la manifestación por Palestina convocada este sábado en Madrid.

Hernández se ha referido también a las formaciones que se quedarán "de perfil", porque en su opinión, "estarán dejando hacer a los genocidas". Asimismo, ha reivindicado que en "momentos históricos como este" solo hay dos bandos, "o humanidad o barbarie", y que Sumar ha elegido estar "con el pueblo palestino".

Al hilo, ha aseverado que esta lucha tiene "momentos ciudadanos", como con la marcha de este sábado, y "momentos institucionales" como el de la próxima semana, cuando tendrá lugar una "votación absolutamente fundamental" que "no da lugar a matices", si bien Sumar está "absolutamente convencido de que esta norma se puede y se debe mejorar".

Preguntada por unas declaraciones del secretario general de PP, Miguel Tellado, que ha acusado a Yolanda Díaz de estar "fuera de juego" por rechazar el acuerdo de paz propuesto por Donald Trump y que hasta el grupo terrorista Hamás ha validado.

"El que parece que está fuera de juego es él, que tiene que venir volando a Madrid a dar una rueda de prensa suspendiendo toda su agenda. Yolanda Díaz, así como Sumar, sabemos dónde estamos y estamos aquí. Al que yo no veo aquí es al señor Tellado en la defensa de la causa palestina", ha concluido, asegurando que también los votantes del PP están en contra del "genocidio" en Gaza.